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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya’da katliam

Radikal İslamcı Boko Haram, Nijerya’nın Baga kentinde büyük bir katliama neden oldu. Ölü sayısı netlik kazanmasa da 2 bin kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.

08 Ocak 2015 21:47

Radikal İslamcı Boko Haram, Nijerya'da 16 kent ve köye düzenlediği baskında katliam yaptı.

Borno vilayetinde yer alan Kukava belediye başkanı Musa Bukar, “Baga, Dorn-Baga, Mile 4, Mile 3,
Kauyen Kuros ve Bunduram da dâhil 16 köy ve kasabayı yerle bir ettiler” dedi.

Boko Haram'ın baskınlarında kaç kişinin hayatını kaybettiği konusunda net bir rakam yok. Bazı
ajanslar ölü sayısını 100 olarak verirken bazıları 2 bin rakamını telaffuz ediyor.

İngiliz BBC kanalı, bir Nijerya hükümet yetkilisinin ölü sayısını 2 bin olarak verdiğini
duyurdu. İsmi
açıklanmaya hükümet yetkilisi caddelerin cesetten geçilmediğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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