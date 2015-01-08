Nijerya’da katliam

Radikal İslamcı Boko Haram, Nijerya'da 16 kent ve köye düzenlediği baskında katliam yaptı.

Borno vilayetinde yer alan Kukava belediye başkanı Musa Bukar, “Baga, Dorn-Baga, Mile 4, Mile 3,

Kauyen Kuros ve Bunduram da dâhil 16 köy ve kasabayı yerle bir ettiler” dedi.

Boko Haram'ın baskınlarında kaç kişinin hayatını kaybettiği konusunda net bir rakam yok. Bazı

ajanslar ölü sayısını 100 olarak verirken bazıları 2 bin rakamını telaffuz ediyor.

İngiliz BBC kanalı, bir Nijerya hükümet yetkilisinin ölü sayısını 2 bin olarak verdiğini

duyurdu. İsmi

açıklanmaya hükümet yetkilisi caddelerin cesetten geçilmediğini söyledi.