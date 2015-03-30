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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya’da ‘hile’ protestosu

Hafta sonu cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapıldığı Nijerya’da, muhalefet partilerinden binlerce kişi hile yapıldığı gerekçesiyle seçimi protesto etti. Seçimlerin kesin sonuçları ise henüz açıklanmadı.

30 Mart 2015 15:42


Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde binlerce kişi seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa döküldü. Liman kenti Port-Harcourt'ta düzenlenen protestoda muhalefetin lideri Müslüman aday Buhari yandaşları seçimlerin tekrar edilmesini talep etti. Seçim Komisyonu'nun bir sözcüsü, hile ve manipülasyon iddialarını geri çevirdi.

Boko Haram terörünün gölgesinde yapılan seçimlerde, bir takım teknik aksaklıklar sebebiyle pazar günü 300 seçim bölgesinde oylama tekrarlanmıştı.

Seçimlerde Hristiyan Cumhurbaşkanı Demokratik Halk Partisi lideri Goodluck Jonathan ile Müslüman rakibi Yenilikçi Parti'nin adayı Muhammadu Buhari arasında başabaş mücadele olması bekleniyor. Seçime katılma oranının bir hayli yüksek olduğu Nijerya'nın 14 cumhurbaşkanı adayı arasında ülke tarihinde ilk kez bir kadın da bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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