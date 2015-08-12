Nijerya'da bombalar can aldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Zaria kentinin Sabon Gari bölgesindeki bir pazar yerine
düzenlenen bombalı saldırıda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de ağır
şekilde yaralandı. Bombalı saldırı, Boko Haram örgütünün etkin olduğu Borno
eyaletinin başkenti Maidugiru'ya 135 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Yaralıları tedavi altına alan sağlık görevlileri, çok sayıda yaralının durumunun ağır
olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Görgü tanıklarının
ifadelerine göre, patlama pazar yerinin kalabalık olduğu öğle saatlerinde meydana geldi.
Patlayıcının, bitki koruma ilaçlarının içine gizlendiği belirtildi. Nijerya ordusu ile
birlikte Boko Haram'a karşı mücadele eden milis güçler, saldırının Boko Haram
tarafından düzenlendiğine dair hiçbir şüphe bulunmadığı görüşünde.
Radikal İslamcı Boko Haram 2009 yılından bu yana Nijerya'nın kuzeyinde İslamcı bir
devlet kurmak amacıyla şiddet eylemlerine başvuruyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine
göre, Nijerya Ordusu ile Boko Haram arasındaki çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar
15 bin'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Nijerya, Boko Haram'a karşı mücadelesini bu yıl başından beri komşu ülkeler Çad,
Kamerun ve Nijer'le birlikte yürütüyor.