Nijerya'da bombalar can aldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Zaria kentinin Sabon Gari bölgesindeki bir pazar yerine

düzenlenen bombalı saldırıda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de ağır

şekilde yaralandı. Bombalı saldırı, Boko Haram örgütünün etkin olduğu Borno

eyaletinin başkenti Maidugiru'ya 135 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Yaralıları tedavi altına alan sağlık görevlileri, çok sayıda yaralının durumunun ağır

olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Görgü tanıklarının

ifadelerine göre, patlama pazar yerinin kalabalık olduğu öğle saatlerinde meydana geldi.

Patlayıcının, bitki koruma ilaçlarının içine gizlendiği belirtildi. Nijerya ordusu ile

birlikte Boko Haram'a karşı mücadele eden milis güçler, saldırının Boko Haram

tarafından düzenlendiğine dair hiçbir şüphe bulunmadığı görüşünde.

Radikal İslamcı Boko Haram 2009 yılından bu yana Nijerya'nın kuzeyinde İslamcı bir

devlet kurmak amacıyla şiddet eylemlerine başvuruyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine

göre, Nijerya Ordusu ile Boko Haram arasındaki çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar

15 bin'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Nijerya, Boko Haram'a karşı mücadelesini bu yıl başından beri komşu ülkeler Çad,

Kamerun ve Nijer'le birlikte yürütüyor.