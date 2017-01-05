Nijerya'da Boko Haram "bitirildi" mi?

Nijerya ordusu tarafından düzenlenen askeri operasyonlar sonucunda son bir yıldır gücü giderek azalan Boko Haram örgütünün varlığının bitip bitmediği tartışma konusu haline geldi. Aralık ayı sonunda düzenlenen askeri operasyonun ardından Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, örgütün "bitirildiğini" ve halkın bundan böyle güvende olduğunu duyururken, Boko Haram lideri Ebubekir Şekau ise cevaben yayınladığı videoda Buhari'nin iddiasını yalanlayarak örgütün varlığının devam ettiğini açıklamıştı.

"Askeri operasyonlar yetmez"

Nijeryalı güvenlik uzmanı Kabiru Amadu, "toplumda mevcut olan eksikliklerin Boko Haram için bir tür destek doğurduğunu" ve Boko Haram'la mücadelede önce bunların sonlandırılması gerektiğini savundu. Amadu, Nijerya devletinin askeri operasyonlar düzenlemekle yetinmeyip yoksullukla ve kötü devlet yönetimiyle ilgili sorunlara çözüm üretmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Uzman, "Nijerya hükümetinin ancak bu toplumsal sorunlara da eğildiği takdirde terörizme karşı başarılı olacağını" ifade etti. Amadu, hükümetin Boko Haram'la mücadelede ülkedeki Boko Haram karşıtı İslami grupları kuvvetlendirmesi gerektiğini de söyledi. Amadu, "Boko Haram'ın yönetim kadrosu hayatta olduğu sürece örgütün mağlup edilmiş sayılamayacağını" da sözlerine ekledi.

Örgütün lideri hala hayatta

Önceden birkaç kez öldürüldüğü söylentileri yayılan Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'un nerede saklandığı ise gizemini koruyor. Nijerya ordusunun Boko Haram'a karşı kazandığı zaferlerden sonra yaptığı her açıklamanın ardından Şekau bir video yayınlayarak sağlıklı olduğunu, Boko Haram'n varlığının devam ettiğini ve örgütün savaşçılarının hala var olduğunu ve saklandığını söylüyordu.

Son bir yıldır Nijerya ordusu, Boko Haram kontrolü altında bulunan bölgeleri teker teker geri alıyordu. Düzenlenen son operasyon kapsamında Nijerya ordusu, 2 bin sivili ve bunun yanı sıra Boko Haram'ın 2014 yılında Chibok'ta kaçırdığı 276 kız çocuğunun 218'ini kurtardı. Orduya mensup bir asker, başlangıçta örgüt tarafından 30 dakikalık bir direnişle karşılaştıklarını ama "ordunun dayanıklılığı sayesinde durumun üstesinden gelip 23 köyü kurtardıklarını" söyledi.

Adı "Batılı eğitim haramdır" anlamına gelen Boko Haram, Mart 2015'te IŞİD'e bağlılığını açıklamıştı. Örgüt, Nijerya'da yaklaşık 20 bin insanın ölümünden, binlerce insanın kaçırılmasından ve köleleştirilmesinden ve yaklaşık 2.6 milyon Nijeryalı'nın mülteci konumuna düşmesinden sorumlu.

© Deutsche Welle Türkçe

Dunja Sadaqi