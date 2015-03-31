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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da başa baş mücadele

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan’ın liderliğindeki Demokratik Halk Partisi (PDP) seçim yarışını az farkla önde götürüyor.

31 Mart 2015 00:53


Nijerya'da düzenlenen genel seçimlerde oy sayım işlemi devam ediyor. Açıklanan sonuçlara göre Hrıstiyan aday Jonathan'ın partisi, 19 bin 756 oy farkla yarışı Müslüman aday Muhammedu Buhari'nin Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC) önünde götürüyor. Seçim yarışını kazanacak olan adayın oy çokluğunun yanı sıra ülkenin 36 eyaletinden 24'ünde en az yüzde 25'lik oy oranına ulaşması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Nijerya seçimleriyle ilgili açıklamasında radikal İslamcı Boko Haram'ın oy verme işlemini engellemeyi başaramadığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiliz mevkidaşı Philip Hammond da ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada "Sürecin sistematik olarak manipule edildiğine dair bir kanıt görmedik. Ancak oy sayımının maksatlı siyasi müdahalelere açık olabileceği konusunda rahatsız edici emareler var” ifadelerine yer verildi.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu ise bu iddiayı reddetti. Komisyon Sözcüsü Kayode Idowu “Bunun kesinlikle herhangi bir temeli yok. Müdahale hiçbir biçimde söz konusu değil. Siyasi müdahale olduğuna dair bir delil yok” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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