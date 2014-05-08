Nijerya yardım bekliyor



Nijerya'da öfke büyük. Aşırı İslamcı Boko Haram örgütünün saldırıları artıyor. Abuja'nın banliyölerinden Nyanya'da düzenlenen saldırılar da örgüt militanlarının başkente kadar ulaştığını gösterdi. Başkent sakinleri korku içinde. Terör endişesinin arttığı Nyanya'da bir Nijeryalı uluslararası toplumdan yardım istiyor:

"Buraya gelmeli ve bize yardım etmeliler. Durum çok kötü. Biz Nijeryalılar acı çekiyoruz. Bu ülkede artık güvenlik diye birşey yok. Devlet Başkanı deniyor, ama hiçbir şeyi değiştiremiyor."

Askerler deneyimsiz

ABD, kız çocuklarının kaçırılmasının ardından kurtarma çalışmalarına destek olması için ülkeye özel bir ekip gönderdi. Ancak Nijeryalılar bunun yeterli olup olmadığını sorguluyor. 12 yıldan beri varlığını sürdüren Boko Haram örgütü, kurucusu Muhammed Yusuf'un ölümünün ardından daha da radikalleşti ve kanlı saldırılar düzenlemeye başladı. Nijerya'daki İnsan Hakları Yazarları adlı sivil toplum kuruluşundan Nndozie Onwubiko, gelişmeleri kaygı ile izlediğini belirtiyor:

"Bu kişiler geceyi kalkan yapıp geliyor, saldırıyor ve sonra ortalıktan yok oluyorlar. Silahlılar ve çok iyi eğitilmişler. Bu nedenle askerlerimizin çok yoğun bir eğitimden geçirilmeleri gerekiyor."

Bu yöndeki talepler uzun zamandır dile getiriliyor. Orduyu eleştirenler, askerlerin sadece geleneksel savaşlar için eğitim aldığına, hareket halindeki teröristlerle mücadele deneyimleri bulunmadığına dikkat çekiyor. Geçen yıldan beri sınırda teröristlere karşı düzenlenen askeri operasyonlardan alınan sonuçlar sınırlı. Konrad Adenauer Vakfı'nın Abuja temsilcisi Hildegard Behrendt-Kigozi, bu nedenle örgütle diyalog seçeneğinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor:

"Boko Haram'la ne zaman bir diyalog kurulabileceğini, bunun mümkün olup olmadığını ya da kısmen mi mümkün olabileceğini bilmiyorum. Bunun kısmen mümkün olacağına inanıyorum. Ama genel bir diyolog olur mu, emin değilim. Yakında diyaloğun başlamasını ve saldırıların ülkeye yayılmamasını umut ediyorum."

Canlı kalkan endişesi

Ancak şu anda acil olarak yapılması gereken, kaçırılan 276 kız çocuğunun kurtartarılması. Kız öğrenciler üç haftadan uzun bir zamandır Boko Haram militanlarının elinde ve örgüt lideri Ebubekir Şekau, kızları köle olarak satmak istediklerini söylüyor. Hızla harekete geçilmesi gerekli, ancak bu çok da kolay bir operasyon olmayacak. Zira İslamcı militanların kız çocuklarını canlı kalkan olarak kullanmasından endişe ediliyor.