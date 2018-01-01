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Niğde’de yılın ilk bebeği Eymen

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de yeni yılın ilk bebeği Eymen, Ömer Halisdemir Hastanesi'nde dünyaya geldi

01 Ocak 2018 10:56

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de yeni yılın ilk bebeği Eymen, Ömer Halisdemir Hastanesi\'nde dünyaya geldi. AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, 3 kilo 900 gram doğan bebeğin kulağına ezan okuyarak ismini verdi. 
Soner ve Mukaddes Kuzucu çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında doğan oğullarına \'Eymen\' ismiini verdi. Baba Soner Kuzucu, yeni yılın ilk dakikalarında baba olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bu 2018 yılı vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çocuğumuz da vatana millete karşı güzel bir çocuk olur. Çok mutluyum, heyecanlıyım. İnşallah ömrü de kaderi de güzel olur. Yeni yılın ilk bebeği çok şanslıyız\" dedi. 
Yılın İlk bebeğini Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan hastanede ziyaret ederek aileye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ak Parti Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, bebeğin kulağına ezan okuyarak ismini verdi. Bebeğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu birer çeyrek altın taktı.

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