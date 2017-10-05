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Politika

Niğde AK Parti’de devir teslim

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, görevini yeni atanan Mahmut Peşin'e devretti

05 Ekim 2017 13:20

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, görevini yeni atanan Mahmut Peşin\'e devretti. Emrah Özdemir\'in görevden mi alındığı yoksa istifa mı ettiği açıklanmadı.
İl Başkanlığı\'nda düzenlenen devir- teslim töreninde görevden ayrıldığı belirtilen Emrah Özdemir, yeni atanan Mahmut Peşin\'i çiçekle karşıladı. Daha önceki açıklamalarında kongrede İl Başkanlığı\'na yeniden aday olmayacağını belirten Özdemir, \"Fedakarca yapılan görevler, fedakarlık isteyen görevler, hizmet için yapılan bu görevler, birlik, beraberlik, kardeşlik ortamında çok daha iyi, verimli ve bereketli oluyor. AK Parti ailesi olarak bu tabloyu görünce bir kez daha gurur duyuyoruz. AK Parti\'de bu görev değişimleri, bayrak değişimleri her zaman partimize güç katmıştır. Bu birliktelikler güçlü bir şekilde ilelebet sürecektir. Huzur içinde bu koltuğu devrediyorum\" diye konuştu.
AK Parti\'nin yeni İl Başkanı Mahmut Peşin ise törende şöyle konuştu:  
\"İlk seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın genel başkanlığında ulusal ve uluslararası siyaset sahnesine adını altın harfler ile yazdırmıştır. Bugün itibari ile dünyanın en güçlü siyasi hareketi olarak tanımlanan partimiz, vücut bulduğu tarihe kadar ki bütün siyasi teamülleri yerle yeksan etmiştir. Milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldırmış, devlet ile millet arasındaki barışı yeniden tesis etmiştir. Necip milletimizin gönlüne girerek yapılan bütün seçimlerde milletimizin teveccühüne de mazhar olmuştur.\"
Emrah Özdemir\'in görevden mi alındığı yoksa istifa mı ettiği açıklanmadı.

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