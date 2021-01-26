Nicolas Isimat-Mirin, MLS'e gidiyor

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'e Amerika Birleşirk Devletleri'nden teklif geldi. MLS ekibi Kansas City, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen MLS ekibi Kansas City, siyah beyazlılar ile temasa geçti.

Teklife olumlu yaklaşan 29 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde kariyerine Birleşik Amerika'da devam edecek. Beşiktaş Mirin için bonservis bedeli talebinde bulunmayacak.

2018-2019 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin Euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.

Fransız oyuncu, bu sezon başında teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Mirin, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.