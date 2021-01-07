Nicolas Isimat-Mirin'e Süper Lig'den talip var

Beşiktaş kadro dışı bıraktığı Nicolas Isimat-Mirin ile yollarını ayırıyor. Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fransız futbolcuyu için siyah beyazlılar ile görüşmelere başladı.

Mavi beyazlı ekip, 29 yaşındaki stoperi ilk aşamada sezon sonun kadar kiralık istiyor. Mirin'in teklifi kabul etmesi halinde siyah beyazlılar transfere onay verecek.

Beşiktaş'ın 2019 Ocak ayında PSV Eindhoven'den 350 bin Euro bedelle kadrosuna kattığı Fransız oyuncu, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.

Geçen sezon Fransa'nın Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Isimat-Mirin, bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.