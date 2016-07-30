Nico Rosberg, evinde ilk cebi kaptı

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Almanya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Nico Rosberg ilk sırada başlayacak.
Almanya'nın 4 bin 574 metrelik Hockenheim pistinde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.
Pilotlar klasmanında Lewis Hamilton'ın 6 puan gerisinde yer alan Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, sıralama turlarında 1.14.363'lük derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.
Takım arkadaşı, sürücüler klasmanında son iki yılın şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton ise 1.14.470'lik zamanıyla ikinci sırayı aldı.
Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo da 1.14.726'lık süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.
Yarışa ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Nico Rosberg (Mercedes) 1.14.363
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.14.470
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.14.726
4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.14.834
5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.15.142
6. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.15.315
7. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1.15.510
8. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1.15.530
9. Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.15.537
10. Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1.15.615