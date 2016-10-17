Nick Kyrgios'a 2 ay men cezası

Shanghai Masters 2. turunda Mischa Zverev'e karşı pasif bir oyun ortaya koyan ve birçok oyunda mücadeleyi bırakarak puanı rakibine hediye eden Nick Kyrgios, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından 2 ay müsabakalardan men edildi.

Zverev'e 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup olduğu maçın ardından hakkında soruşturma açılan Kyrgios'un "teniste dürüstlük ilkelerine aykırı davrandığına" hükmeden ATP, oyuncuya ayrıca 25 bin dolar para cezası verdi.

Kararda ayrıca, Avustralyalı tenisçinin bir spor psikoloğundan destek alması durumunda men cezasının 3 haftaya kadar indirilebileceği belirtildi. Bir başka deyişle cezası normalde 15 Ocak 2017'de bitecek Kyrgios'un 7 Kasım'da kortlara dönme ihtimali bulunuyor.