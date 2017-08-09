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Spor

Nice'ten Hatem Ben Arfa açıklaması

Fransız ekip, son olarak Wesley Sneijder'i kadrosuna katmıştı

09 Ağustos 2017 16:38

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in başkanı Jean-Pierre RivereHatem Ben Arfa ile ilgilendikleri iddialarını kesin bir dille yalanladı. Rivere, "Ben Arfa'yı çok seviyorum. Ancak haftalardır söylediğim gibi bu konu benim için kapalı" diye konuştu.

Bir süredir Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen 30 yaşındaki Fransız oyuncunun, Fransa basını tarafından Nice'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Ancak Wesley Sneijder'i transfer eden Nice'in başkanı, transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

L'Equipe'in haberine göre Ben Arfa, Türkiye'ye gitmek istemediğini söylemişti. PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki Fransız oyuncuya ciddi bir talip çıkmaması halinde sarı-lacivertlilerin bu transferde bir şansı var.

 

 

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