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Dünya
BBC Türkçe

'Nice saldırısını IŞİD üstlendi'

Fransa'nın Nice kentinde 84 kişinin kamyonla ezilerek öldürüldüğü saldırıyı IŞİD'in üstlendiği duyuruldu. Bu arada, saldırıyla ilgili beş kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

16 Temmuz 2016 14:58

IŞİD'e yakınlığıyla bilinen bir haber ajansı, Fransa'nın Nice kentinde 84 kişinin yaşamına mal olan saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.

Amaq ajansı, mesajlaşma servisi Telegram aracılığıyla yaptığı duyuruda "Nice'te insanları ezerek yapılan operasyonu düzenleyen, IŞİD'in askerlerinden biriydi." ifadesini kullandı.

Paris Savcılığı olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Savcılık gözaltılarla ilgili başka bir açıklama yapmadı. Gözaltına alınanların kimliği bilinmiyor. Ancak Associted Press Haber Ajansına bilgi veren kaynaklar, saldırının zanlısı Mohamed Lahouaiej-Bouhlel'in eşinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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