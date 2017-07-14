Nice kurbanları anılıyor

Bu yıl 14 Temmuz Fransa Ulusal Bayramı vesilesiyle Nice kentindeki kordonda havai fişek gösterileri yapılmayacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılacağı dini ayin ve anma töreninin ardından saldırı kurbanlarının yakınları için akşam konseri düzenlenecek.

Bundan bir yıl önce Tunus doğumlu Fransız vatandaşı Muhammed Lahouaiej Bouhlel'in çaldığı kamyonu İngiliz Kordonu'ndaki kutlamalara katılanların üzerine sürmüştü. Birkaç dakika süren saldırıda, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 86 kişi hayatını kaybetmişti. Cinnetten farkı olmayan bu eylemin gerçek nedeni aydınlatılamadı. Ölenlerin aile ve yakınları güvenlik önlemlerinin etkisiz kalmasından bir önceki Fransız hükümetini sorumlu tutuyorlar.

Hayatını kaybedenler

Nice'deki saldırıda yaralananların çoğu yeniden sağlığına kavuştu. Bazıları ise sakat kaldı. 20'ye yakın yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Saldırı kurbanlarının yakınlarıyla terör saldırısına tanık olan 3 bin kişi psikolojik tedavi görüyor. Aralarında, eylemin şokunu atlatmakta güçlük çeken çok sayıda çocuk da bulunuyor. Hayatta kalanlar uykusuzluktan ve panik ataklardan şikâyet ediyorlar. Çoğu bir yıldır ilk kez anmalara katılmak için yeniden kordona iniyor. Cumhurbaşkanı Macron'un davetini geri çevirenler de var. Saldırı kurbanlarını temsil eden FENVAC adlı grubun sözcüsü Sophia Seco 14 Temmuz'daki anma töreninin hazırlıkları için saldırıda yakınlarını kaybeden ve yaralanan 70 aileyle temasa geçtiklerini ve üç kişinin cumhurbaşkanı ile buluşmaya gerek görmediğini söyledi.

Geciken tazminatlar

Fransa'daki diğer terör saldırılarında olduğu gibi bu kez de saldırı kurbanlarına ödenecek tazminatın gecikmesi tepkilere yol açıyor. Devletin taahhüt ettiği 300 milyon Euro'nun şimdiye kadar sadece 25 milyonluk bölümü ödenebildi. Başvurunun ardından ilk taksitte 2 bin 500 ila 5 bin Euro ödendiğini söyleyen ENVAC'dan Sophia Seco, "Tazminatın tamamının ödenmesi için saldırıda yaralanan kişinin sağlığına kavuşması bekleniyor. Ondan sonra bedendeki kalıcı hasarın çapı incelenip tazminat miktarı ona göre belirleniyor" dedi.

Fransız danışman sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimi birkaç kuruş aldığına seviniyor, kimi ise kızının canının araba fiyatıyla ölçülemeyeceğini söylüyor."

Saldırı kurbanlarının temsilcileriyle hükümet arasındaki işbirliğinin düzelmeye başladığını belirten Seco, Nicelilerin "daha sıkı güvenlik tedbirleri alınsa, saldırı önlenebilir miydi?" sorusuna yanıt beklediklerini de sözlerine ekledi. Polis ve yargının incelemeleri henüz sona ermedi.

Soruşturma raporu

Fransız güvenlik makamlarının saldırıyla ilgili olarak hazırladığı soruşturma raporu 80 bin sayfayı buluyor. Dosyalar olay yeri inceleme raporları, yüzlerce tanığın ifadesi ve failin bilgisayar ve mobil telefonundaki bilgilerle dolu.

IŞİD örgütünün saldırının sorumluluğunu üstlenmesine rağmen Muhammed Lahouaiej Bouhlel'in Irak ya da Suriye'deki IŞİD komuta merkezleriyle irtibat kurduğuna dair ipucuna ise rastlanmadı. Resmi makamlar failin kendiliğinden radikalleştiği noktasından hareket ediyor. Muhammed Lahouaiej Bouhlel'in radikal İslamcı görüşlerle ilgilendiği halde IŞİD ile bağlantısı olduğu sanılmıyor. Güvenlik birimlerince izlenmemiş olması da bu şekilde izah ediliyor.

Saldırının üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen daha kapsamlı bilgilere ulaşılamadı. Failin terörizme düşkünlüğü dışında bu barbarca eyleme neden kalkıştığı hakkında bulguya rastlanmadı. Muhammed Lahouaiej Bouhlel'in IŞİD sözcüsü Muhammed el Adnani'nin 2014 yılında yandaşlarını Avrupa'da taşıtlarla terör eylemleri düzenlemeleri için yaptığı çağrıya uyan ilk teröristti.

Muhammed Lahouaiej Bouhlel'in suç ortağı oldukları zannıyla dokuz kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Silah temin etme ve diğer suçların isnat edildiği zanlıların eylemlerinin terör arka planlı olmadığı anlaşılıyor.

Fail

Failin cesedi geçen hafta adli tıptan alınarak Tunus'a götürüldü. Cesedin neden bu kadar bekletildiği hakkında açıklama yapılmadı. Muhammed Lahouaiej Bouhlel'in Tunus'a gönderilmesiyle en azından seçim kampanyası sırasında ortaya atılan, öldürdüğü kişilerin yattığı kabristanda toprağa verildiği iddiasının asılsız olduğu anlaşıldı. Muhammed Lahouaiej Bouhlel, 17 Temmuz 2016'da Nice kordonundaki kutlamalara katılanları hedef alan imha operasyonu sırasında polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

Barbara Wesel