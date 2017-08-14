T24 LogoT24 Logo
Spor

Neymar ilk maçında 'doludizgin'

PSG, Guingamp deplasmanından 3-0 galip ayrıldı

14 Ağustos 2017 13:48

Paris Saint-Germain’in Barcelona’dan 222 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek transfer ettiği Neymar, yeni takımıyla ilk maçında bir gol ve asist kaydetti. Brezilyalı futbolcunun yıldızlaştığı maçta PSG, konuk olduğu Guingamp deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

İlk yarıda eşitliğin bozulmadığı maçta ilk gol 52. dakikada Jordan Ikoko’nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi: 0-1. Bu dakikadan sonra ev sahibi daha açık bir oyun sergilerken, 62’de Neymar sahneye çıktı ve Cavani’yi topla buluşturdu. Cavani, Neymar’ın pasını çok güzel değerlendirerek farkı ikiye çıkardı: 0-2.

82’de Cavani, kendi golünün asistini yapan Neymar’a servis yaptı. Uruguaylı futbolcunun bu ikramını kırmayan Neymar, PSG formasıyla ilk lig golünü attı ve skoru tayin etti: 0-3.

ETİKETLER

NeymarPSGguingampfransagolasistilkmaçneyaptı222milyoneurobarcelona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24