Neymar ilk maçında 'doludizgin'

Paris Saint-Germain’in Barcelona’dan 222 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek transfer ettiği Neymar, yeni takımıyla ilk maçında bir gol ve asist kaydetti. Brezilyalı futbolcunun yıldızlaştığı maçta PSG, konuk olduğu Guingamp deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

İlk yarıda eşitliğin bozulmadığı maçta ilk gol 52. dakikada Jordan Ikoko’nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi: 0-1. Bu dakikadan sonra ev sahibi daha açık bir oyun sergilerken, 62’de Neymar sahneye çıktı ve Cavani’yi topla buluşturdu. Cavani, Neymar’ın pasını çok güzel değerlendirerek farkı ikiye çıkardı: 0-2.

82’de Cavani, kendi golünün asistini yapan Neymar’a servis yaptı. Uruguaylı futbolcunun bu ikramını kırmayan Neymar, PSG formasıyla ilk lig golünü attı ve skoru tayin etti: 0-3.