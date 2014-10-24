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Dünya

New York Times: Kobanê neden düşmemeli?

'Kobanê düşerse, IŞİD’in bir sonraki hedefi NATO üyesi olan Türkiye olacak'

24 Ekim 2014 13:42

Ece Uzcan

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, haftalardır Irak Şam İslam Devleti IŞİD militanları tarafından kuşatma altında olan Türkiye-Suriye sınırındaki “Kobanê şehrinin mutlak suretle kurtarılması” gerektiğini yazdı.

Gazetenin dün yayımlanan(23 Ekim  2014) başyazısında ele alınan Kobanê’de, “Suriyeli Kürtlerin verdikleri yoğun mücadeleye devam ettikleri” belirtiliyor.

ABD’nin hava operasyonları ve silah desteğine rağmen “Kobanê’nin düşme tehlikesinin devam ettiğine" dikkat çekilen yazıda, “Kentin düşmesine sebep olabilecek temel problemin, sahadaki yerel güçlerin organize olmayışı ve siyasi olarak bölünmüş olması ya da Kobanê'de olduğu gibi Kürtlerin silah sayısı açısından dezavantajlı duruma düşme tehlikesi olduğu” yorumu yapılıyor ve ekleniyor:

“Kobanê, ABD’nin IŞİD’e karşı operasyonunda sadece bir odak noktası değil, ABD hükümetinin askeri ve siyasi stratejisini test etmek için de önemli bir bölge haline geldi.”

 IŞİD tehlikesinin bir ucunun “her zaman problemli bir NATO üyesi” olarak tanımlanan Türkiye’ye de uzanacağının dile getirildiği yazıda, bu tehlikenin oluşturacağı problem ise şöyle açıklanıyor:

“Kobanê düşerse, IŞİD’in bir sonraki hedefi NATO üyesi olan Türkiye olacak ve bu durum NATO müttefiklerini Türkiye’yi savunmaya gelmeye zorlayacak.”

Yazıda, “Türkiye’nin ilk defa geçtiğimiz Pazartesi(20 Ekim 2014) Peşmerge’ye Türkiye’den Kobanê’ye geçiş izni verdiği” ifade edilirken, “ABD’nin gerçekleştirdiği operasyonlardaki ‘büyük kayıp parçanın’ Kobanê’deki Kürtlere destek vermek  istemeyen Türkiye’nin olduğu” yorumu yapılıyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

“Türkiye’nin en iyi durumlarda bile her zaman problemli bir NATO üyesi olmuştur. Türkiye, en büyük tehlike olarak gördüğü Beşşar Esad’ı düşürebilmek için IŞİD’i desteklemiş olması ve Kürt gruplarla olan karmaşık ilişkileri işleri daha da kötüye götürdü. Erdoğan’ın Kürtleri desteklememekteki ısrarı PKK’nın güçlenmesini istememesinden kaynaklanıyor. Türkiye’nin, ABD’yle ve Kürtlerle arasını bozmaya çalışmasındaki amacın ne olduğunu anlamak çok zor.”

Yazının orjinal metni için tıklayın

 

 

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