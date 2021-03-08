New York'taki 'Stop Erdoğan'a' cevaben AKP'li belediyelerden 'Love Erdoğan' atağı

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben AKP'li belediyelerden LED ekranlara "Love Erdoğan" görselleri yansıtılma atağı başladı. Daha önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı görsellere, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ Belediyesi de destek verdi.

New York’taki Times Meydanı’nda geçen günlerde, “Advocates of Silenced Turkey” oluşumu tarafından verilen ilanların yayımlandığı reklam panolarına “Stop Erdoğan” yazılmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla, Cumhuriyet Meydanı’ndaki LED ekranda “Love Erdoğan” görseline yer verildi. Elazığ’da da AKP’li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları LED ekranlardan “Love Erdoğan” görseli yansıttı.