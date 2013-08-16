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Nevşehir’de ikinci ‘Oğlum bak git’ vakası

Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerinde, ikinci 'Oğlum bak git' vakası yaşandı

16 Ağustos 2013 19:12

 

Nevşehir’deki 50’nci ulusal; 24’üncü uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerinde ilginç bir olay yaşandı.
Şişli Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlileri ısrarla protokolün ön kısmını temizledi.

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Korumalar bu duruma müdahale ederek, zorda olsa temizlik görevlilerini ikna etti ve protokolün önünden götürmeyi başardı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde geçen yıl çekilen ve internet ortamında “Oğlum bak git” adıyla popüler olan video, izlenme rekorları kırmıştı.
 

 

İnternette başladı, mahkemede sonlandı

 

Gölcük Belediyesi'nin temizlik çalışanı Selçuk Kahraman, bir mahallede görevini yaparken, çocukların alay konusu olmuştu. Tartışma sonucunda Selçuk Kahraman, çocuklardan birine tokat atmış ve tekrar işinin başına dönmüştü. Ancak çocuklardan biri atılan bu tokadı hazmedemeyince, kemerini çıkarıp Kahraman’ı tahrik etmişti.  Belediye çalışanının "Oğlum bak git" uyarısına rağmen tacizlerini sürdüren çocuk, arkasını dönüp giden temizlik görevlisini ısrarla kendisine vurması konusunda ısrar etmişti.

Videonun sonunda çileden çıkan Kahraman’ın süpürge sapıyla kafasına vurduğu çocuk, hastanelik olmuş ve kafasına 12 dikiş atılmıştı.

Mahkemeye taşınan olayda, sanık temizlik işçisi Selçuk Kahraman'ın “740 lira adli para cezası” ile cezalandırılmasına, olayda kullanılan süpürgenin de Gölcük Belediyesi'ne iadesine karar verildi.

İnternette izlenme rekorları kıran "Oğlum bak git videosu"

 

 

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