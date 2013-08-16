Nevşehir’de ikinci ‘Oğlum bak git’ vakası

Nevşehir’deki 50’nci ulusal; 24’üncü uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerinde ilginç bir olay yaşandı.

Şişli Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlileri ısrarla protokolün ön kısmını temizledi.

Korumalar bu duruma müdahale ederek, zorda olsa temizlik görevlilerini ikna etti ve protokolün önünden götürmeyi başardı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde geçen yıl çekilen ve internet ortamında “Oğlum bak git” adıyla popüler olan video, izlenme rekorları kırmıştı.