Nevşehir'de hamsi şöleni

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de düzenlenen ‘Geleneksel 6\'ncı Mangalda Hamsi Şöleni’nde hamsiye doyan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri ve personeli, müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Düzenlenen şölen ile birlikte öğrenciler dönem sonu sınavları öncesinde moral buldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih ve Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen geleneksel ‘6\'ncı Mangalda Hamsi Şöleni’ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri önünde gerçekleştirildi. Şölene; Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof.Dr. Fatma Karipcin, Tarih ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Yard.Doç.Dr. Hüseyin Saraç, üniversitenin personeli ve aileleri ile öğrenciler katıldı. Şölenin açılışında konuşan Tarih ve Kültür Topluluğu Başkanı Mehmet Yıldırım, öğrencilere bu imkânı sunan Rektör Prof.Dr. Mazhar Bağlı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Öğrenci Konsey Başkanı Fevzi Cingöz’de üniversitelerde yapılan sosyal etkinliklerin öneminden bahsederek buna benzer etkinliklerin desteklenmesini gerektiğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fatma Karipcin ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin bilim yuvası olması yönünde ortaya koyduğu akademik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere de önem verdiğini söyledi. Karipcin, geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenen şöleninin sınav maratonu öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonlarının arttırılması açısından da oldukça verimli bir girişim olduğunun altını çizdi. Karipcin ayrıca bu sıcak ve güzel ortamı hazırladıkları için Tarih ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Yard.Doç.Dr. Hüseyin Saraç ile emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toplam 250 kilo hamsinin dağıtıldığı ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı hamsi şöleni, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinden oluşan Grup Harman ve akabinde Volkan Karaoğlu konseriyle renklendi. Bir yanda mangalda pişirilen hamsileri tadan katılımcılar bir yandan da gecenin ilerleyen saatlerine kadar horon tepip gönüllerince eğlendi. Öğrenciler, 18 Aralıkta başlayacak dönem sonu sınavları öncesinde doyasıya eğlendi ve moral depoladı.

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