Nevriye Yılmaz'dan bir ilk

Yılmaz, Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu\'na seçilen ilk Türk sporcu oldu

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın yardımcı antrenörü Nevriye Yılmaz, 2021 yılına kadar Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu\'na seçildi.

Fransa\'nın Monaco kentinde yapılan ve 18 eski sporcu adayından 8\'inin seçildiği komisyonda, Türk Olimpiyat Komitesi adına aday gösterilen eski basketbolcu Nevriye Yılmaz, bu komisyona seçilen ilk Türk sporcu oldu.

Nevriye Yılmaz\'ın yanı sıra Avrupa\'dan; Eldar Ronning, Gerd Kanter, Jana Daubnerova, Gunta Latiseva, Tania Cagnotto, David Harte, Balazs Baji gibi önemli eski sporcular da bu komitede yer alıyor.