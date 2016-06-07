Netanyahu'ya bağış soruşturması



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Fransız iş adamı Arnaud Mimran'dan 1 milyon doları aşkın bağış aldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı üstlenen başsavcılık, şu an Fransa'da dolandırıcılıktan yargılanmakta olan Mimran'ın mahkemeye verdiği ifadede Netanyahu'ya bir seçim kampanyası için 1 milyon doların üstünde bağış yaptığı iddiasının incelendiğini açıkladı.

Mimran'ın ifadesinin doğruluğunun kanıtlanması, Netanyahu'nun seçim kampanyalarıyla ilgili İsrail yasalarını ihlal ettiği anlamına gelecek.

Fransa'da karbondioksit vergisi dolandırıcılığı skandalının baş şüphelisi konumundaki Arnaud Mimran, devleti 283 milyon euro dolandırmakla suçlanıyor. Mimran mahkemede verdiği ifadede 2001 yılında Netanyahu'ya seçim kampanyalarında kullanılmak üzere 1 milyon doları aşkın bağışta bulunduğunu söylemişti.

Netanyahu'dan yalanlama

Netanyahu ise iddiayı reddetti. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Netanyahu'nun başbakanlık görevine gelmeden önce özel kişi olarak kabul ettiği her tür katkının hukuk çerçevesinde olduğu vurgulandı. Açıklamada Mimran'ın söz konusu miktarı Netanyahu'nun seçim kampanyası için bağışladığı iddiası 'her tür temelden yoksun bir yalan' olarak nitelendirilerek, Mimran'ın, Netanyahu'nun başbakan olmadığı 2001 yılında, yurtdışındaki diplomasi turları için kullanılan kamu hizmetleri fonuna 40 bin dolarlık bağış yaptığı belirtildi.

Mimran: Makbuz hala bende

Mimran pazartesi gecesi İsrail'deki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada 2001 yılında Netanyahu'nun özel banka hesabına kendi özel hesabından bir milyon Fransız Frangı yatırdığını ve elinde makbuzun hala bulunduğunu belirterek, "Bu onun ya da benim saklayabileceğimiz birşey değil" dedi.

Fransa'da Mimran'ın yargılanma sürecinde İsrail ile ilişkileri gündeme gelmiş, Mimran, 2009 yılında niçin İsrail'e 10 kez gittiği sorusunu, "Başbakan Netanyahu ile görüşmek için gittim" şeklinde yanıtlamıştı. Netanyahu'nun Mimran'ın yatında çekilen tatil fotoğrafı da İsrail gazetelerinde yayımlanmıştı.