Netanyahu'dan 'vur' emri



İsrail yetkilileri, ateşkes sırasında Gazze Şeridi'nde atılan üç füzeye karşılık verdiklerini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 füzenin, Beer Şeva bölgesine düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

İsrail Ordusu, Gazze'den füze atıldığı iddiasının ardından, bölgedeki hedefleri yeniden vurmaya başladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Aşdod askeri deniz üssünde Savunma Bakanı Moşe Yalon ile askeri kurmaylarıyla yaptığı güvenlik zirvesinin ardından deniz üssünde görevli askerlere hitaben, Gazze’yi hedef alan askeri operasyonlara ilişkin “Her türlü senaryoya hazırız” dedi.

Netanyahu, "Kahire’de görüşmeleri yürüten İsrail müzakere heyeti, ülkemizin güvenlik ihtiyaçları konusunda ısrar etme talimatı aldı ve İsrail ordusu tekrar ateş açılırsa çok güçlü ve sert cevap vermek için hazırlandı" açıklamasını yaptı.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Mısır’da kalıcı ateşkes müzakerelerine devam eden tarafların geçici ateşkes süresinin 24 saat daha uzatılması kararı aldığı duyurulmuştu.

İsrail ve Hamas arasında 11 Ağustos'ta geçici ateşkes sağlanmıştı. Böylece 5 günlük ateşkesin sona ermesine saatler kala yeni bir anlaşma daha yapılmıştı.