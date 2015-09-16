Netanyahu'dan Mescid-i Aksa açıklaması



İsrail'de taş ve yanıcı madde atanlara karşı yeni yasal düzenlemelere gidilmesi planlanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, 'vur emri' ile ilgili düzenlemede değişiklikler olacağını, ceza alt sınırının yükseltileceğini ve reşit olmayanların ebeveynlerine de yüksek para cezaları verileceğini ifade etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin yeni yasal düzenlemeleri çarşamba gecesi düzenlenecek kriz oturumunda ele alacağı açıklandı. Adalet Bakanı Ayelet Şaked ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Taşlar öldürüyor. Ve biz taş atarken yakalanan kişileri diğer ölümcül silahları kullananlarla aynı düzeyde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Kudüs'ün doğusunda pazar akşamı taş yağmuruna tutulan bir arabanın sürücüsü hayatını kaybetmiş, arabada bulunan iki kişi de yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa'da üç gün devam eden şiddet olaylarında da göstericiler polise taş atmıştı. Polisin de göstericilere karşı biber gazı ve el bombası kullandığı camide tansiyonun şimdilik düştüğü bildiriliyor.