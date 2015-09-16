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Deutsche Welle

Netanyahu'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Mescid-i Aksa'daki yaşanan şiddet olaylarının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, taş ve yanıcı madde atanlara karşı sert önlemler alınacağını açıkladı.

16 Eylül 2015 19:34


İsrail'de taş ve yanıcı madde atanlara karşı yeni yasal düzenlemelere gidilmesi planlanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, 'vur emri' ile ilgili düzenlemede değişiklikler olacağını, ceza alt sınırının yükseltileceğini ve reşit olmayanların ebeveynlerine de yüksek para cezaları verileceğini ifade etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin yeni yasal düzenlemeleri çarşamba gecesi düzenlenecek kriz oturumunda ele alacağı açıklandı. Adalet Bakanı Ayelet Şaked ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Taşlar öldürüyor. Ve biz taş atarken yakalanan kişileri diğer ölümcül silahları kullananlarla aynı düzeyde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Kudüs'ün doğusunda pazar akşamı taş yağmuruna tutulan bir arabanın sürücüsü hayatını kaybetmiş, arabada bulunan iki kişi de yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa'da üç gün devam eden şiddet olaylarında da göstericiler polise taş atmıştı. Polisin de göstericilere karşı biber gazı ve el bombası kullandığı camide tansiyonun şimdilik düştüğü bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Mescid-i AksaBaşbakanı Benyamin NetanyahuBaşbakanı NetanyahuGüvenlik KabinesiBakanı AyeletAksaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/HS/BK

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