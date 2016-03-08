Netanyahu Obama'yı boykot ediyor



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmek üzere Washington'a yaptığı daveti geri çevirdi. İsrail Başbakanı'nın facebook üzerinden yayınladığı mesajda, İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer'in Beyaz Saray'daki bir görüşme sırasında Netanyahu'nun muhtemelen Washington'a gitmeyeceğini söylediği belirtildi.

Obama ile Netanyahu arasında yıllardır gerginlik hüküm sürüyor. İran ile yürütülen nükleer görüşmeler sırasında iki lider arasındaki gerginlik daha da artmıştı. Netanyahu İran ile nükleer anlaşmaya varılmasına karşı çıkmaktaydı.

İsrail Başbakanı'nın İsrail dostlarının yıllık toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitmesi beklenmekteydi. Facebook sitesindeki mesajda, Benyamin Netanyahu'nun, ABD Başkan yardımcısı Joe Biden'in İsrail ziyareti sırasında kendisiyle ‘bölgeyi ilgilendiren çetin sorunları' değerlendireceği ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray sözcüsü, Netanyahu'nun kararının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. ‘Times of Israel' adlı İsrail gazetesi ziyaretin, Netanyahu'nun Amerikan başkanlık seçim kampanyasına alet edilebileceği endişesiyle iptal edilmiş olabileceğini yazdı.