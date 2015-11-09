Netanyahu, Obama'dan askeri yardım isteyecek



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Barack Obama ile bugün Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta Suriye savaşı olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Netanyahu'nun görüşmede Filistinlilere yönelik güven arttırıcı bazı jestleri açıklaması bekleniyor.

'Obama barıştan ümidini kesti'

ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu’da iki devletli çözüme ulaşılması konusunda ümidi kestiği belirtildi. Obama’nın Ortadoğu danışmanı Rob Malley, Başkan’ın görev süresi dolmadan İsrail ile Filistin arasında bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olmayacağı konusunda ikna olduğunu açıkladı.

İran'la anlaşma sonrası bir ilk

Netanyahu'nun Washington ziyareti, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan anlaşmadan sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanmış, İran'a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını düzenleyen karar tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti.

Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "İran anlaşmasının barış getirmeyeceğini, milyarlarca dolarlık yaptırımların kaldırılmasının İran'ın saldırganlığını büyük olasılıkla artıracağını" savunmuştu. "Bu savaşı daha olası hale getirecek" diyen Netanyahu, ülkesinin kendini savunmak için elinden geleni yapacağını da sözlerine eklemişti.

'Netanyahu'nun Obama ile arası kötü'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD'li Yahudiler tarafından ağustos ayında düzenlenen bir toplantıda, Tahran'la uzlaşmanın bölgede nükleer silahlanma yarışına neden olacağını ileri sürmüştü. Netanyahu, Obama ile kişisel ilişkilerinin gelişmelerde herhangi bir rol oynamadığını vurgulamıştı. Siyasi gözlemciler Obama ile Netanyahu arasındaki ilişkilerin iyi olmadığına dikkat çekiyor.