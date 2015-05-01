Nepal'de öfke büyüyor



25 Nisan cumartesi günü meydan gelen depremde ölenlerin sayısının 6300’ü, yaralananların sayısının ise 14 bini geçtiği belirtiliyor. Yetkililer artık enkaz altında sağ kalan olmadığını tahmin ediyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) tahminlerine göre, yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi evsiz kaldı, 3 milyon kişi de gıda yardımına muhtaç. Ayrıca 130 bin evin yerle bir olduğu 85 bin evin ise hasar gördüğü belirtildi.

Nepal'i vuran 7.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Ama hâlâ depremden çok ağır etkilenen bölgelere yardımların ulaştırılmasında güçlükler yaşanıyor. Nepalliler, uluslararası yardımların transport ve dağıtımının ağır aksak ilerlemesine öfkeli. Başkent Katmandu’da birçok gönüllü kendileri organize olup insanlara çadır ve ilaç yardımı ulaştırmaya çalışıyor.

Kırsal bölgelerdeki öfke

Frankfurt merkezli Medico İnternational adlı yardım kuruluşu ise Katmandu’da durumun yavaş yavaş sakinleşmeye başladığını, ancak kırsal bölgelerdeki gerginliğin devam ettiğini bildiriyor. depremin üzerinden bir hafat geçmesine rağmen, yetersiz alt yapı nedeniyle bazı bölgelere yardımların ulaştırılmasında büyük zorluklar yaşanıyor. Yerel basındaki haberlere göre, bazı bölgelerde insanlar o kadar çaresiz durumda ki, yardım taşıyan kamyonları durdurup talan ediyorlar.

Bununla birlikte kaos ortamından faydalanıp yağma yapan birçok kişinin tutukladığı belirtiliyor. Nepal hükümeti, karmaşa ortamından yararlanıp temel gıda maddelerinin fiyatını yükseltenlerin 2 bin dolar para ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmakla karşı karşı oldukları yönünde uyardı.

Birçok çocuk büyük bir travma yaşıyor

Diğer yandan UNICEF’in verilerine göre son 80 yılın en büyük depreminden yaklaşık 1 milyon 700 bin çocuk etkilendi. Birçok çocuk ve genç sadece evlerini değil, aile ve arkadaşlarını da kaybetti. Artçı depremler ise korku ve çaresizlik duygusunu tetikledi. UNICEF bölgede öksüz kalan çocukların kimliklerinin belirlenmesi, temiz su, yiyecek ve tıbbi yardım gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu, bölgede ortakları ile birlikte 26 acil barınak oluşturdu. Bu barınaklarda travma yaşayan çocuklarla oyun oynayıp çeşitli faaliyetler yapılarak onların günlük yaşantısına bir nebze olsun normallik getirmeye çalışılıyor.

Nepal hükümeti, ülkenin yeniden imarı için gerekli olan yardım miktarının 1 milyar 800 milyon euro olduğunu tahmin ediyor.