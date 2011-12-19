'Neonazilere para gönderdik'





T24- Almanya'da 2000-2006 yılları arasında 8 Türk'ü öldüren Neonazi terör hücresine dair soruşturma derinleşirken, yeni bir skandal ortaya çıktı.





Bild am Sonntag gazetesi, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, cinayetlerden sorumlu Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne para temin ettiğini yazdı. Gazeteye göre bir teşkilat görevlisi, 6 Aralık'ta gizli olarak toplanan Thüringen Eyalet Meclisi Kontrol Komisyonu'na ifade verdi. Teşkilatın 2000 yılında aracılar vasıtasıyla sahte pasaportlar için 3 Neonazi teröriste 2 bin mark (yaklaşık 1.000 Euro) para ödediğini itiraf etti. 'Teröristlerin yerini ve sahte isimlerini tespit etmek' için para gönderdiklerini savunan görevli, buna rağmen bu kişilere ulaşılamadığını ve ilgili makamlar uyarılmadığı için de teröristlerin yeni pasaportlar aldıklarını vurguladı.







Söz konusu itirafçı memur, çalıştığı teşkilatın telefon dinlemelerinden Neonazi teröristlerin yeni pasaportlar için acilen paraya ihtiyaçları olduğunu bildiğini söyledi. Haberde, görevlinin, parayı ödeyerek teröristlerin yerini ve kod isimlerini öğrenmeye çalıştığı belirtildi. Buna rağmen Neonazi teröristlere ulaşılamadığı ve gizli teşkilatın Sachsen eyaletindeki makamları uyarmadığı için teröristlerin yeni pasaportlar edindikleri kaydedildi.





Haberde ayrıca Alman istihbaratının, geliri Neonazi teröristlere giden 'Pogromly' adlı antisemitizm içerikli oyunu satın alarak yine onları finanse ettiği ifade edildi. 1998 yılından bu yana yeraltında faaliyet gösteren Neonazi terör hücresinin, Alman iç istihbaratının takibinde olmasına rağmen izini nasıl kaybettirdiği merak konusu. Terör hücresinin üyeleri Uwe B. ve Uwe M., 4 Kasım tarihinde bir banka soygununun ardından kiraladıkları karavanda ölü bulunmuştu. Aynı gruba üye Beate Zschaepe isimli kadının da teslim olmasından sonra başlatılan soruşturmada örgüt üyelerinin milli istihbarat birimleri için muhbirlik yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Daha sonra da, Alman istihbaratının aşırı sağcı gruplar ve ırkçı parti Milliyetçi Demokratik Parti'nin (NPD) içerisinde yüzlerce muhbir istihdam ettiği fakat bunların kontrolünü kaybettiği ortaya çıkmıştı.

