Nemtsov zanlısına işkence iddiaları

Rusya’da muhalif politikacı Boris Nemtsov cinayeti ile ilgili soruşturma kapsamında

gözaltına alınan kişilerden baş zanlı Zaur Dadaev’e sorgusu sırasında işkence

uygulandığı iddia edildi. Kremlin Sarayı’na bağlı İnsan Hakları Komisyonu’nun üyesi

Andrey Babushkin, Dadaev’in suçunu işkence altında kabul ettiğine dair deliller

bulunduğunu dile getirdi.

Salı günü Dadaev’i tutuklu bulunduğu hücrede ziyaret eden Babushkin, Çeçen zanlının

vücudunda çok sayıda yara ve darp izi olduğunu ifade etti.

Rus güvenlik güçleri, sözkonusu cinayet ile ilgili olarak geçtiğimiz haftasonu beş

şüpheliyi gözaltına almıştı. Bu zanlılardan Çeçen Zaur Dadaev, Rus makamların

açıklamasına göre suçunu kabul etmişti. Dadaev ve cinayet ile suçlanan bir başka

Çeçen diğer üç şüpheli ile birlikte, soruşturmayı yürüten savcının talebi doğrultusunda

tutuklu bulunuyor.

55 yasındaki Boris Nemtsov 27 Şubat’ta, başkent

Moskova'da Kremlin Sarayı’nın duvarı

önünde vurularak öldürülmüş, hükümet karşıtı muhalif politikacıya karşı işlenen bu

cinayet Rusya’da ve dünyada yoğun tepkilere neden olmuştu.

Rusya’da bir dönem başbakan yardımcılığı görevinde de bulunan Nemtsov,

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in öne çıkan rakiplerinden olmasının yanı sıra ülkesinin

Ukrayna politikasını da sert bir dille eleştirmesi ile tanınıyordu.