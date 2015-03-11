Nemtsov zanlısına işkence iddiaları

Rusya’da muhalif politikacı Boris Nemtsov cinayeti ile ilgili soruşturma kapsamında
gözaltına alınan kişilerden baş zanlı Zaur Dadaev’e sorgusu sırasında işkence
uygulandığı iddia edildi. Kremlin Sarayı’na bağlı İnsan Hakları Komisyonu’nun üyesi
Andrey Babushkin, Dadaev’in suçunu işkence altında kabul ettiğine dair deliller
bulunduğunu dile getirdi.
Salı günü Dadaev’i tutuklu bulunduğu hücrede ziyaret eden Babushkin, Çeçen zanlının
vücudunda çok sayıda yara ve darp izi olduğunu ifade etti.
Rus güvenlik güçleri, sözkonusu cinayet ile ilgili olarak geçtiğimiz haftasonu beş
şüpheliyi gözaltına almıştı. Bu zanlılardan Çeçen Zaur Dadaev, Rus makamların
açıklamasına göre suçunu kabul etmişti. Dadaev ve cinayet ile suçlanan bir başka
Çeçen diğer üç şüpheli ile birlikte, soruşturmayı yürüten savcının talebi doğrultusunda
tutuklu bulunuyor.
55 yasındaki Boris Nemtsov 27 Şubat’ta, başkent
Moskova'da Kremlin Sarayı’nın duvarı
önünde vurularak öldürülmüş, hükümet karşıtı muhalif politikacıya karşı işlenen bu
cinayet Rusya’da ve dünyada yoğun tepkilere neden olmuştu.
Rusya’da bir dönem başbakan yardımcılığı görevinde de bulunan Nemtsov,
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in öne çıkan rakiplerinden olmasının yanı sıra ülkesinin
Ukrayna politikasını da sert bir dille eleştirmesi ile tanınıyordu.