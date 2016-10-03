Nemtsov davası başladı

Boris Nemtsov'un Moskova'da sokak ortasında öldürülmesinden 1,5 yıl sonra, cinayetle suçlanan beş zanlının yargılandığı dava başladı. Moskova'daki askeri mahkemede görülen ilk duruşmada zanlılar haklarındaki suçlamaları geri çevirdi. Savunma makamı Çeçen zanlıların suçsuz olduğunu iddia ederken, savcılık katil zanlısı, üç işbirlikçisi ve kaçmalarına yardım ettiği iddia edilen şoföre 'para karşılığı cinayet işleme' suçlaması yöneltti. Nemtsov'un ailesi, cinayetine arkasında Çeçen yönetiminin olduğunu idda ediyor.

"Hiç kimse güvende değil"

Nemtsov'un avukatı Olga Michailova, Interfax ajansına açıklamasında Rus yönetiminin olayın aydınlatılması ile ilgilenmediğini söyledi. Nemtsov'un uzun dönemli çalışma arkadaşlarından İlya Jaschin ise "Bu siyasi cinayet, Rusya'da hiç kimsenin kendisini güvende hissedemeyeceğini gösteriyor" diye konuştu.

Dava, cinayeti işleyen zanlılardan biri, olayın meydana geldiği dönemde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir birlikte görevli olduğu için askeri mahkemede yapılıyor. Dava diplomatlar, insan hakları savunucuları ve gazeteciler tarafından da yakından takip ediliyor.

Rus muhalif Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'da Moskova'da uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. 55 yaşındaki Nemtsov, son yıllarda Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumlarıyla öne çıkıyordu. Nemtsov, ölümünden sadece 3 saat önce Moskova'nın Yankısı radyosunda bir söyleşiye katılmış ve Putin'i “Ukrayna'ya karşı anlamsız bir saldırganlık sergilemekle” suçlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Afp, BÖ/ÇA