Nemtsov cinayetinde itiraf



Rusya'da muhalif lider Boris Nemtsov'un öldürülmesi ile ilgili Moskova'da görülen davada beş zanlı mahkemeye çıktı. Zanlıların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Söz konusu zanlılardan üçü Şagid G., Ramazan B. ve Tamerlan E. olarak açıklandı.

Diğer iki zanlı Çeçen Zaur D. ve Ansor G.'nin de daha önceden tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Yargıç Natalya Mushnikova'nın açıklamasına yer veren Rus haber ajansları, Zaur D.'nin, Boris Nemtsov cinayetini organize etmek ve gerçekleştirilmesinde rol oynamak suçunu itiraf ettiğini bildirdi. Öte yandan diğer dört zanlı cinayette rol aldıklarını kabul etmedi.

Beş zanlının cumartesi günü İnguşetya Cumhuriyeti'nde yakalandığı bildirildi.

Boris Nemtsov, Kremlin yakınlarındaki bir köprüde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Boris Nemtsov'a beyaz bir araçtan en az 7-8 el ateş edildiği, Nemtsov'un vücuduna isabet eden 4 kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

55 yaşındaki Nemtsov Putin karşıtı bir çizgi izliyordu. Yakın çevresinin verdiği bilgilere göre Nemtsov, son dönemlerde Ukrayna ihtilafında Rusya'nın rolünü irdelediği bir haber üzerinde çalışıyordu.