T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nemtsov cinayetinde itiraf

Rusya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden siyasetçi Boris Nemtsov soruşturması kapsamında beş zanlı tutuklandı. Aralarından biri suçunu itiraf etti.

08 Mart 2015 18:34


Rusya'da muhalif lider Boris Nemtsov'un öldürülmesi ile ilgili Moskova'da görülen davada beş zanlı mahkemeye çıktı. Zanlıların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Söz konusu zanlılardan üçü Şagid G., Ramazan B. ve Tamerlan E. olarak açıklandı.

Diğer iki zanlı Çeçen Zaur D. ve Ansor G.'nin de daha önceden tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Yargıç Natalya Mushnikova'nın açıklamasına yer veren Rus haber ajansları, Zaur D.'nin, Boris Nemtsov cinayetini organize etmek ve gerçekleştirilmesinde rol oynamak suçunu itiraf ettiğini bildirdi. Öte yandan diğer dört zanlı cinayette rol aldıklarını kabul etmedi.

Beş zanlının cumartesi günü İnguşetya Cumhuriyeti'nde yakalandığı bildirildi.

Boris Nemtsov, Kremlin yakınlarındaki bir köprüde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Boris Nemtsov'a beyaz bir araçtan en az 7-8 el ateş edildiği, Nemtsov'un vücuduna isabet eden 4 kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

55 yaşındaki Nemtsov Putin karşıtı bir çizgi izliyordu. Yakın çevresinin verdiği bilgilere göre Nemtsov, son dönemlerde Ukrayna ihtilafında Rusya'nın rolünü irdelediği bir haber üzerinde çalışıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusyaBoris NemtsovMoskova RamazanTamerlanZaurAnsorNatalya MushnikovaRusZaur Boris NemtsovCumhuriyetiNemtsov KremlinNemtsovNemtsov PutinUkraynaDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters/DW BS/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24