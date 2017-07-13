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Dünya
Deutsche Welle

Nemtsov cinayetinde 20 yıla kadar hapis cezası

Rus muhalefet lideri Nemtsov'u öldürmekten suçlu bulunan sanıklar 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.

13 Temmuz 2017 16:38

İki yıl önce Moskova'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhalif politikacı Boris Nemtsov'u öldürmekten suçlu bulunan Zaur Dudayev 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Haziran ayı sonunda jüri tarafından suçlu bulunan Dudayev'le birlikte yargılanan diğer dört sanığa da11 ile 19 yıl arasında hapis cezası verildi.

Savcılık, Nemtsov'un öldürülmesini firari Çeçen Ruslan Muhidinov'un emrettiğinin anlaşıldığını belirtmişti. Baş sanık Dudayev de soruşturma sırasında verdiği ilk ifadesinde Nemtsov'u İslam'ı ve Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'u "aşağıladığı" için öldürdüğünü beyan etmiş ancak daha sonra ifadesini geri çekmişti.

Boris Nemtsov'un yakınları ise cinayet emrini otoriter Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un verdiğini iddia ediyor. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev de yapmış olan Nemtsov reform yanlısı görüşleriyle biliniyor ve Ukrayna'daki savaşa karşı çıkıyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en sert eleştiren muhaliflerinden biri olan Nemtsov, 2015 yılında, muhalefetin yapacağı protesto yürüyüşünden ve Rus ordusunun Ukrayna'daki rolüyle ilgili olarak açıklama yapmasından birkaç gün önce 27 Şubat'ta Kremlin yakınlarındaki bir köprüde kurşunlanarak öldürülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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