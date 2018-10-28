Negredo: 35 gol atacağım demedim

Sezonun başlamasının ardından Beşiktaş'tan ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al Naasr'a transfer olan İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, açıklamalarda bulundu.

Goal'e özel açıklamalarda bulunan Negredo, 35 gol sözü vermediğini belirterek şu şekilde konuştu:

"35 gol olayını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Oradaki yayıncı bana kaç gol atmak istediğimi sordu, ben de amacımın kendimi geliştirmek olduğunu söyledim ve bir sayı vermedim. Fakat, geçirdiğim en iyi sezonda 34 gol attığımı ve dileğimin bunu tekrarlamak olduğunu da ifade ettim. Ama 35 gol atacağımı söylemedim."

Cenk Tosun'un Beşiktaş forması giydiği sırada form yakalayamadığını ancak Cenk'in Everton'a transferi sonrası kendini bulduğunu belirten Negredo, "Cenk ayrıldıktan sonra şans bulmaya, goller atmaya ve asistler yapmaya başladım. Elbette istediğim kadar gol atamadım ama bunun nedenlerinden biri de sakatlıklardı. Neticede, istediğim gibi bir sezon geçiremedim" ifadelerini kullandı.

"Quaresma ile problemimiz yok"

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile söylenenlerin aksine bir problemi olamdığını belirten Negredo, "Quaresma ile saha içinde ve saha dışında iyi bir ilişkim vardı. Onun stili dripling ve bire birde adam geçmek üzerine kurulu ve yeteneğiyle bunu kolayca başarabiliyor. Fakat biz forvet oyuncuları topu mümkün olduğunca erken almak ist"eriz. İnsanlar ilişkimizin iyi olmadığını söylüyorlardı ama bu bir yalandı. Tüm takımlarda bazen takım arkadaşından pas alamadığın zaman sinirlenirsin ama bu, Quaresma ile ilişkimizin kötü olduğu anlamına gelmiyor" açıklamalarında bulundu.

Yeni takımı Al Nasar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Negredo, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Buraya gelmeden önce Al Nasar hakkında pek bir şey bilmiyordum. Avrupa'da oynuyordum ve BAE futbolundan pek bahsetmeyiz. Bizim rakibimiz Al Wasl'da oynayan Fran Yeste'nin bazen bahsettiğini duyuyordum. Menajerime Al Nasr'dan teklif geldi. Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı ve beni göndermek istediler. Zor bir karardı."