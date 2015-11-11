Nefertiti ölümsüzleşti

Kültür varlıkları özel korumaya muhtaç. Sadece depremler ya da çevresel dış etkiler değil, savaşlar

ve dini fanatizm de değerli kültür objelerinin tahribatına yol açıyor.

Alman Fraunhofer Enstitüsü Grafik Veri İşleme Merkezi altı metre uzunluğundaki üç boyutlu tarama

cihazıyla tehdit altındaki sanat eserlerini tamamen orijinal haliyle kopyalayıp güvenceye alıyor.

Fraunhofer Enstitüsü Grafik Veri İşleme Merkezi’nden Pedro Santos, "Geçmişte, örneğin son on

yılda Microsoft, Google gibi şirketlerin pek çok kültür varlığını iki boyutlu kopyalamaya başladığını

gördük. Aralarında kitaplar, tablolar, resimler de var. Ama üç boyutluda çok daha fazla el işi

gerekiyor. Ve biz şimdi bunu otomatize etmek istiyoruz" diyor.

Heykeller, büstler tamamen otomatik şekilde bir bantın üzerinden geçiyor, üstündeki özel yaylar

tarafından her açıdan taranıyor. Dokuz endüstriyel kamera ve dokuz LED flaşıyla ışıklandırılıp

fotoğraflanıyor.

Pedro Santos, "Orijinale sadık görünümü yeniden oluşturabilmek için ışığın düşüş

açıları ve

perspektifin tüm kombinasyonlarına ihtiyacımız var. Yani sanal modeli sanal bir ışıklandırmaya tabi

tuttuğumuzda aynı orijinali gibi yansıma verecektir" şeklinde konuşuyor.

10 dakika sürüyor

İkinci adımda ise hafif robot kolları, kameralı yayların yakalayamadığı yüzey yapılarını tarıyor.

Sonuç: Yedi bini aşkın fotoğraftan oluşan üç boyutlu sanal model.

Hepsi sadece 10 dakika sürüyor. Sanal model sadece şekil ve görünüm açısından gerçeğinin

kopyası değil. Aynı zamanda yüzeyi de ışığı aynı orijinali gibi yansıtıp emiyor.

Santos, "Işığı yansıtma özelliği dediğimizde nesnenin optik materyal özelliklerinden bahsediyoruz.

Sağdan ışık gelirken bir minerali elinize aldığınızda yüzeydeki o noktaya bakıyorsunuz ve kırmızı

görünüyor. Işık kaynağını kaydırdığınızda mavileşiyor. Yani yüzeyin tek bir fotoğrafı yeterli değil. Işığın

düşüş açısı ve perspektifinin her tür kombinasyonuna ihtiyacınız var" diyor.

Bilim insanları büyük heykeller için de bir çözüm bulmuş. Otomatik hareket eden tarayıcı robotlar.

Heykelin etrafında kendiliğinden dolanan robot, objeyi tarıyor, fotoğraflarını çekiyor ve eldeki

verilerden üç boyutlu model çıkarıyor.

Arşivlemede büyük yardım

Tam otomatik tarayıcı bant, gelecekte müze koleksiyonlarındaki milyonlarca arkeolojik eserin üç

boyutlu taranmasını ve arşivlenmesini sağlayacak. Bulunduğu yerde, hızlı bir şekilde ve otuz kat

daha ucuza.

Tamamlanan üç boyutlu modele şimdi başka veriler eklemek de mümkün. Ne durumda olduğu ya

da hangi sanatçı tarafından yapıldığı gibi. Müzeler ve araştırmacılar için bilimsel araştırmalarda

tamamen yeni yollar açılmış oluyor. Modellerin çıkışı alınıp çoğaltıldığında insanlığa ait değerli kültür

mirasının kaybolup gitmesi tehlikesinin de önüne geçilmiş oluyor.