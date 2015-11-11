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Yaşam
Deutsche Welle

Nefertiti ölümsüzleşti

Kültür varlıkları artık üç boyutlu kopyaları çıkarılarak gelecek nesillere aktarılabiliyor.

11 Kasım 2015 19:24

Kültür varlıkları özel korumaya muhtaç. Sadece depremler ya da çevresel dış etkiler değil, savaşlar
ve dini fanatizm de değerli kültür objelerinin tahribatına yol açıyor.

Alman Fraunhofer Enstitüsü Grafik Veri İşleme Merkezi altı metre uzunluğundaki üç boyutlu tarama
cihazıyla tehdit altındaki sanat eserlerini tamamen orijinal haliyle kopyalayıp güvenceye alıyor.

Fraunhofer Enstitüsü Grafik Veri İşleme Merkezi’nden Pedro Santos, "Geçmişte, örneğin son on
yılda Microsoft, Google gibi şirketlerin pek çok kültür varlığını iki boyutlu kopyalamaya başladığını
gördük. Aralarında kitaplar, tablolar, resimler de var. Ama üç boyutluda çok daha fazla el işi
gerekiyor. Ve biz şimdi bunu otomatize etmek istiyoruz" diyor.

Heykeller, büstler tamamen otomatik şekilde bir bantın üzerinden geçiyor, üstündeki özel yaylar
tarafından her açıdan taranıyor. Dokuz endüstriyel kamera ve dokuz LED flaşıyla ışıklandırılıp
fotoğraflanıyor.

Pedro Santos, "Orijinale sadık görünümü yeniden oluşturabilmek için ışığın düşüş
açıları ve
perspektifin tüm kombinasyonlarına ihtiyacımız var. Yani sanal modeli sanal bir ışıklandırmaya tabi
tuttuğumuzda aynı orijinali gibi yansıma verecektir" şeklinde konuşuyor.

10 dakika sürüyor

İkinci adımda ise hafif robot kolları, kameralı yayların yakalayamadığı yüzey yapılarını tarıyor.
Sonuç: Yedi bini aşkın fotoğraftan oluşan üç boyutlu sanal model.

Hepsi sadece 10 dakika sürüyor. Sanal model sadece şekil ve görünüm açısından gerçeğinin
kopyası değil. Aynı zamanda yüzeyi de ışığı aynı orijinali gibi yansıtıp emiyor.

Santos, "Işığı yansıtma özelliği dediğimizde nesnenin optik materyal özelliklerinden bahsediyoruz.
Sağdan ışık gelirken bir minerali elinize aldığınızda yüzeydeki o noktaya bakıyorsunuz ve kırmızı
görünüyor. Işık kaynağını kaydırdığınızda mavileşiyor. Yani yüzeyin tek bir fotoğrafı yeterli değil. Işığın
düşüş açısı ve perspektifinin her tür kombinasyonuna ihtiyacınız var" diyor.

Bilim insanları büyük heykeller için de bir çözüm bulmuş. Otomatik hareket eden tarayıcı robotlar.
Heykelin etrafında kendiliğinden dolanan robot, objeyi tarıyor, fotoğraflarını çekiyor ve eldeki
verilerden üç boyutlu model çıkarıyor.

Arşivlemede büyük yardım

Tam otomatik tarayıcı bant, gelecekte müze koleksiyonlarındaki milyonlarca arkeolojik eserin üç
boyutlu taranmasını ve arşivlenmesini sağlayacak. Bulunduğu yerde, hızlı bir şekilde ve otuz kat
daha ucuza.

Tamamlanan üç boyutlu modele şimdi başka veriler eklemek de mümkün. Ne durumda olduğu ya
da hangi sanatçı tarafından yapıldığı gibi. Müzeler ve araştırmacılar için bilimsel araştırmalarda
tamamen yeni yollar açılmış oluyor. Modellerin çıkışı alınıp çoğaltıldığında insanlığa ait değerli kültür
mirasının kaybolup gitmesi tehlikesinin de önüne geçilmiş oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KültürFraunhofer Enstitüsü Grafik VeriMerkeziEnstitüsü Grafik VeriMerkezi Pedro SantosMicrosoft GoogleLEDSantosYediDeutsche Welle Türkçe DW/MR/BK/BÖ

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