Neden oksijen?

Bu dönemde gazete çıkar mı?

Ekrandan okumaya alıştık, kağıttan gazete okuyan kaldı mı?

İnternette ne arasam buluyorum, ne yapayım gazeteyi?

İlk bakışta reddedilemeyecek, üzerine kafa yormadan onaylanabilecek iddialar bunlar…

Ama biz tam tersini düşünüyoruz.

Evet, son 15-20 yılda gazeteler çok kan kaybetti. Hem Türkiye’de hem dünyada…

Buna karşın, kaliteli içeriği olanlar ve dijital teknolojiye ayak uyduranlar diğerlerinden sıyrılıp ayakta kaldı, eskiye göre çok daha güçlendi.

İşte, Oksijen tam da bunu yapmak için yola çıkıyor.

Türkiye’de Batı standartlarında bir hafta sonu gazetesinin yayınlanabileceğini kanıtlamak için.

Eskisi gibi, hafta sonlarında doya doya gazete sayfalarını çevirme keyfini Türk okuruna yeniden tattırmak için… Aynı kaliteli içeriği 7 gün 24 saat dijital cihazlardan okurlara ulaştırabilmek için.

Dünyanın ve Türkiye’nin alanında en saygın, en bilgili isimleriyle ekonomiyi, politikayı, sağlığı, bilimi, sanatı, kitabı, sinemayı, müziği, gastronomiyi; yani hem ihtiyacınız olan bilgiyi hem de hayatın keyifli yanlarını gazete okumayı sevenlerle buluşturmak için…

Dünyanın en etkili ekonomistlerinin analizlerini, büyük devlet adamlarının güncel olaylara ilişkin fikirlerini, çok önemli bilim insanlarının öngörülerini her hafta Oksijen’de bulacaksanız.

“Kaliteli içerik”, “etkili ekonomist”, “büyük devlet adamı” derken içi boş klişelerden bahsetmiyoruz. Dünyanın önde gelen fikir platformlarından Project Syndicate’in Türkiye yayın hakları Oksijen’de. İngiltere’de The Guardian, Fransa’da Le Monde, İspanya’da El Pais, ABD’de Boston Globe, Japonya’da Nikkei gibi dünyanın önde gelen gazeteleriyle birlikte, bu dev bilgi hazinesi Türk gazete okurlarına Oksijen’in sayfalarıyla ulaşacak.

Örneğin MIT öğretim üyesi Prof. Daron Acemoğlu, dünya finans dünyasının takip ettiği ekonomist Muhammed El Erian’ın analizlerini Oksijen’de bulacaksınız.

Türk medyasında kalite çıtasını yukarı taşımak için bir yeniliğimiz daha var: Dünyanın en itibarlı ekonomi gazetelerinden The Financial Times’ın Türkiye yayın hakları da sadece Oksijen’de. FT’nin detaylı, analitik, çarpıcı haberleri sayfalarımızda yer alacak. Üstelik Financial Times logosunu kullanma hakkıyla…

Türkiye’nin dünyadaki kültür elçisi Zülfü Livaneli de yazılarıyla bizimle olacak.

Oksijen’da her hafta dünyanın önde gelen gazetelerinin standartlarında sağlık haberleri, titizlikle hazırlanmış Covid-19 dosyaları yer alacak. Tıp alanında ABD’nin en etkili isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Toner ile Dr. Ayşegül Çoruhlu da yazılarıyla katkıda bulunacak.

Elçin Yahşi yönetimindeki dijital platform sayfalarında seyretmeye değer her film ve dizi…

Elif Tanrıyar yönetiminde yeni çıkan, çok satan her kitap, her yazar…

Alper Bahçekapılı yönetiminde en çok paylaşılan müzik listeleri, yeni sesler…

Yazılarıyla Selahattin Duman, Ayşe Özyılmazel, Ece Sükan, Levent Erden, Devrim (Sevimay) Devecioğlu, Seda Yılmaz, Elif Ergu, Levent Ertem, Zeynep Miraç...

Artık her hafta sonu Oksijen’de…

Havanızı değiştirmeye geliyoruz.

Türkiye’nin tek hafta sonu gazetesi Oksijen.