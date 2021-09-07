Avukatı, Necati Şaşmaz'ın "Ben seçilmiş kişiyim" dediği ses kaydını yalanladı

"Kurtlar Vadisi" adlı dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın kendini ‘mehdi’ ve ‘seçilmiş kişi’ olarak gördüğü ve çevresine de bunu söylediği iddia edilen ses kayıtları gündeme geldi. Necati Şaşmaz'ın avukatı söz konusu kayıtları yalanladı.

Şaşmaz’ın avukatı Ergün Sarıtaş, “Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaatta bulunduk.”

Ne olmuştu?

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki dünkü köşe yazısında, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın babasının kuzeni İrfan T.’ye seçilmiş insan olduğunu anlattığı ses kaydını yayımladı. Kayıtlarda Şaşmaz'ın, "Ben maalesef seçildim" dediği duyuluyor.

TIKLAYIN - Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın, "Ben seçilmiş kişiyim" dediği ses kaydı ortaya çıktı