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Spor

NBA’de son şampiyon siftah yaptı

Golden State Warriors deplasmanda New Orleans Pelicans’ı yenerek ilk galibiyetini elde etti

21 Ekim 2017 18:24

NBA’de son şampiyon Golden State Warriors, konuk olduğu New Orleans Pelicans’ı 128-120 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Sezona Houston Rockets mağlubiyeti ile başlayan Golden State, ikinci maçında New Orleans Pelicans deplasmanından 128-120’lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekipte Klay Thompson 33 sayıyla takımının en skoreri olurken, Stephen Curry 28 sayı, Kevin Durant 22 sayıyla oynadı.

Pelicans cephesinde ise DeMarcus Cousins’in 35 satı, 13 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis’in de 35 sayı 16 ribaunt ve 5 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.

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