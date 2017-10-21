NBA’de son şampiyon siftah yaptı

NBA’de son şampiyon Golden State Warriors, konuk olduğu New Orleans Pelicans’ı 128-120 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Sezona Houston Rockets mağlubiyeti ile başlayan Golden State, ikinci maçında New Orleans Pelicans deplasmanından 128-120’lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekipte Klay Thompson 33 sayıyla takımının en skoreri olurken, Stephen Curry 28 sayı, Kevin Durant 22 sayıyla oynadı.

Pelicans cephesinde ise DeMarcus Cousins’in 35 satı, 13 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis’in de 35 sayı 16 ribaunt ve 5 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.