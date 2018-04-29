NBA'de şampiyon Golden State Warriors

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in final serisinde Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 4-1 ile geçerek şampiyon oldu.

Warriors, Pazartesi gecesi gerçekleşen son karşılaşmayı 129-120 kazanarak son 3 yılda ikinci şampiyonluğunun elde etti.

İki takım geçtiğimiz sene de final serisinde eşleşmiş, Golden State Warriors 3-1 öne geçtiği seriyi 3 maç üst üste kaybederek Cavaliers'a kaptırmıştı.

Kaliforniya eyaletinin takımı olan Golden State Warriors'ta 28 yaşındaki Kevin Durant final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

3 yıldır üst üste finalde rakip olan iki takımın son karşılaşmasında 39 sayı atan Kevin Durant, bu galibiyetle ilk NBA şampiyonluğunu da tatmış oldu.

Geçtiğimiz yılın finalinde 41 sayı atarak MVP olan LeBron James, bu kez Durant'i şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Durant karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "İki gündür uyumuyorum, çok heycanlıydım" dedi.

Kevin Durant sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyimi ortaya koymak istedim. Buna çok çalışmıştım ve sonrasına güvenmem gerekti. Bu gece gerçekten çok iyiydik"

Golden State Warriors'ın şampiyonluğu Kaliforniya'nın Oakland kentindeki taraftarları da sokağa döktü.