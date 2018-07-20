NBA'de gündem takas

NBA'de takas gündemi yoğunlaştı. Kawhi Leonard'ın Toronto Raptors'a gitmesinin ardından Carmelo Anthony'nin de geleceği belli oldu. 34 yaşındaki 2.03'lük forvet; üç takımın yer aldığı takasla Atlanta Hawks'a gitti.

Hawks ayrıca Oklahoma City Thunder'dan 2022 Draft'ı ilk tur seçim hakkı ve Philadelphia 76ers'tan Justin Anderson'ı da aldı.

Oklahoma City Thunder; Dennis Schroder'i kadrosuna katarken Mike Muscala da Philadelphia 76ers'ın yolunu tuttu. Thunder; bu hamle ile hem maaş ve lüks vergisinde büyük bir tasarrufa gitti hem de Dennis Schroder ile Russel Westbrook ikilisini bir araya getirdi. Bu takasın ardından Carmelo Anthony'nin Atlanta Hawks'ta kalması beklenmiyor.

Hawks, yıldız ismin 27.9 milyon dolar'lık kontratını ödeyip Anthony'i serbest bırakacak. 34 yaşındaki yıldız için en önemli aday ise Houston Rockets. 10 kez All Star seçilen ve 2013'te NBA sayı lideri olan Anthony, böylece Houston'da yakın arkadaşı Chris Paul'un yanısıra James Harden ile buluşacak ve şampiyonluk mücadelesi verecek.