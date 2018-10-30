NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geçtiğimiz gece 9 maçla devam edildi.

Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers'ı 124-120 mağlup etti. Timberwolves'ta Jimmy Butler 32 sayı, 6 ribaund, 4 asistlik performans sergiledi. Karl Anthony Towns 25 sayı, 16 ribaund ile double-double yaptı. Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 10 ribaund, 7 asist, 2 top çalma, 2 blokla maçı tamamladı. Brandon Ingram 24 sayı attı ve 5 ribaund aldı. Lakers bu sonuçla kötü gidişatını devam ettirdi, sezonun ilk 7 maçında 5'inci mağlubiyetini aldı.

San Antonio Spurs, Dallas Mavericks'i 113-108 mağlup etti. Spurs'te DeMar DeRozan 34 sayı, 6 ribaund, 9 asistle oynadı. LaMarcus Aldridge 20 sayı, 6 ribaund, 4 asist üretti. Mavericks'te Luka Doncic 31 sayı, 8 ribaund, 4 asistle maçı tamamladı. Dennis Smith Jr. 22 sayı attı ve 4 asist yaptı.

Golden State Warrior yine mükemmel bir hücüm performası sergilediği karşılaşmada Chicago Bulls'u deplasmanda 149-124 mağlup etti. Golden State Warriors deplasmanda Chicago Bulls'u 149-124 mağlup etti. Warriors'ta Klay Thompson 27 dakikada 52 sayı attı ve 14 üçlük isabetiyle henüz 3. çeyrek tamamlanmadan NBA'de bir maçta en çok üçlük isabeti bulan oyuncu oldu. Stephen Curry 23 sayı, 8 ribaund, 5 asistle katkı verdi. Bulls'ta Zach LaVine ile Blakeney 21'er sayı kaydetti.

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