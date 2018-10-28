NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geçtiğimiz gece 9 maçla devam edildi.

Cleveland Cavaliers evinde İndiana Pacers'a 107-119 mağlup oldu. Karşılaşmada Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo 24 sayı, 6 asist ve 3 top çalma kaydederken, eski Fenerbahçe Ülker oyuncusu Bojan Bogdanovic 25 sayıyla maçın en skoreri oldu. Türk basketbolcu Cedi Osman karşılaşmada 31 dakika parkede kaldı ve 10 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Bu skor ile Cavaliers üstüste 6'ıncı kez mağlup oldu.

San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers'ı 110-106 mağlup etti. Spurs'te DeMar DeRozan 30 sayı, 12 ribaund, 8 asistlik performans sergiledi. Rudy Gay 16 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı. Lakers'ta LeBron James 35 sayı, 11 ribaund, 4 asist üretti. Lance Stephenson 14 sayı attı ve 9 ribaund aldı.

Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 113-91 mağlup etti. Bucks'ta Türk basketbolcu Ersan İlyasova 2 sayı, 10 ribaund, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı. Giannis Antetokounmpo 21 sayı attı ve 7 ribaund aldı. Orlando Magic'te Nikola Vucevic 16 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.

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