NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) dün akşam 3 maç oynandı.

Detroit Pistons'ın Philadelphia 76ers'la oynadığı karşılaşma nefesleri kesti. Normal sürenin eşitlikle bitmesi sonrası uzatmalara giden maçta Detroit evinde 1 puan farkla güldü. Karşılaşma 133-132'lik Detroit galibiyetiyle biterken Blake Griffin tam 50 puan kaydetti ve galibiyetin mimarı oldu. Philadephia da ise Embiid 33 puan, 11 ribaunt ve JJ Redick 30 puan ile yıldışlaştı, ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Bu skorla Detroit üçüncü galibiyetini alarak namağlup kaldı.

New Orleans'ta bulunan Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Pelicans, Clippers'ı 116-109'luk skorla evinde geçti ve NBA sezonuna yaptığı hızlı başlangıcı devam ettirdi. New Orleans Pelicans'ın yıldızı Anthony Davis 34 sayı ve 13 ribauntla ''double-double'' yaptı.

Gecenin üçüncü karşılaşmasında ise 'gençleşme' sürecinde olan iki takım karşı karşıya geldi. Denver Nuggets'ın Sacramento Kings'i ağırladığı kaşılaşma 126- 112'lik Nuggets galibiyetiyle sona erdi. 8 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Nuggets tam bir takım oyunu sergileyerek galibiyeti hakketti.

Sonuçlar:

Detroit Pistons(3-0)-Philadelphia 76ers(2-2): 133-132

New Orleans Pelicans(3-0)-Los Angeles Clippers(2-2): 116-109

Denver Nuggets(4-0)-Sacramento Kings(1-3): 126-112