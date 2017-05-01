T24 LogoT24 Logo
Spor

NBA'da son yarı finalist Jazz

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek

01 Mayıs 2017 13:21

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına, 2 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan Batı Konferansı ilk tur serisinin 7. maçında Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı konuk etti.

Sahadan 104-91 galip ayrılan Jazz, konferans yarı finalinde Golden State Warriors ile eşleşti. Jazz böylece 2010'dan bu yana ilk defa bir play-off serisi kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da Gordon Hayward 26 sayı, ve 8 ribaunt, Derrick Favors 17 sayı, 11 ribaunt ve George Hill 17 sayı, 5 asist üretti.

Clippers cephesinde DeAndre Jordan'ın 24 sayı, 17 ribaunt, Chris Paul'ün 13 sayı, 9 asist ve yedek oyuncu Jamal Crawford'ın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Diğer karşılaşmada ise Boston Celtics, ağırladığı Washington Wizards'ı 123-111 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Paul Pierce'tan veda

Clippers'ın 39 yaşındaki oyuncusu Paul Pierce, 6 sayıyla tamamladığı maç sonunda 19 yıllık NBA kariyerini noktaladı.

Kaydettiği toplam 26 bin 397 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 15. sırada yer alan Pierce, 10 kez all-star seçildiği kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2008'de Boston Celtics formasıyla yaşadı.

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek.

ETİKETLER

NBAUtah JazzPlay off

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24