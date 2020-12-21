NBA yeni sezonu format değişiklikleriyle başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon başlarken bazı format değişikliklerine gidildi. Geçen sezonun pandemi sebebiyle geç tamamlanması, yeni sezonun ekim yerine aralık ayında başlamasına neden oldu. 23 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan normal sezonun ilk gününde 2 maç oynanacak.

Normal sezon maçları 82’den 72’ye düştü

Sezonun geç başlaması sebebiyle bazı format değişikliklerine giden NBA yönetimi, toplam maç sayısını 82’den 72’ye düşürdü. Bunun dışında Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Buna göre, Doğu ve Batı konferanslarında normal sezonu 7 ile 8'inci sırada bitiren takımlar arasındaki maçın galibi, 7. olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takımlar da 8. sıradan play-off bileti alacak.

Geçen sezon aradan sonra oynanan maçlar Orlando’daki ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanmıştı ancak bu sezon takımlar maçlara kendi sahalarında çıkacak. Eyaletlerin kendi Koronavirüs protokolleri doğrultusunda takımlar salona sınırlı sayıda seyirci alabilecekler.

NBA’de mücadele eden Kanada takımı Toronto Raptors ise ülkesindeki kısıtlamalar sebebiyle maçlarını ABD’nin Tampa kendinde oynayacak.

İşte açılış günü maçlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler

NBA’in 75. sezonu açılışı 2 maçla yapacak. Sezonun ilk maçı Golden State Warriors-Brooklyn Nets arasında oynanacak. Eski takım arkadaşları olan Stephen Curry ve Kevin Durant’i karşı karşıya getirecek olan karşılaşma Türkiye saati ile 03:00’te başlayacak.

Durant aşil tendonu sakatlığı sebebiyle geçen sezonun tamamını kaçırırken, Curry bileğindeki kırık nedeniyle sadece 5 maçta sahaya çıktı. Ağır bir sakatlık sonrası tekrar parkeye dönen Durant’in yeni sezon performansı merak konusu ancak yıldız basketbolcu hazırlık maçlarındaki iyi performansıyla dikkat çekti ve sağlıklı bir görüntü verdi.

2 kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Durant, 2019 yazında anlaştığı Brooklyn Nets formasını ilk defa giyecek.

Günün ikinci maçı ise geçen senenin NBA şampiyonu Los Angeles Lakers ile geçen sezonun önemli şampiyonluk adaylarından biri olan Los Angeles Clippers arasında oynanacak. Lebron James-Anthony Davis’li Lakers ile Kawhi Leonard-Paul George’lu Clippers’ın mücadele edeceği maç Türkiye saati ile 06:00’da başlayacak.

LeBron James geçen yıl finaller MVP’si seçilerek takımının şampiyonluğunda en önemli rolü oynayan oyuncu konumundaydı.

James ve Davis'in yanı sıra Markieff Morris, Kentavious Caldwell-Pope, Quinn Cook gibi rol oyuncularıyla da sözleşme yenileyen Lakers, geçen yılın en iyi 6. adamı seçilen Montrezl Harrell, all-star pivot Marc Gasol, Wesley Matthews ve Dennis Schröder'i de renklerine bağladı.

NBA’de millî basketbolcu sayısı ikiye düştü

12 yıldır NBA’de mücadele eden Ersan İlyasova takımı Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakıldı. Bununla birlikte NBA’de mücadele eden Türk basketbolcu sayısı Cedi Osman ve Furkan Korkmaz’la beraber ikiye düştü.

Son 2 sezondur çift haneli sayı ortalaması bulunan Cedi ve geçen sezon 9,8 sayıyla kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaşan Furkan'ın, NBA'deki 4. yılları olacak.

Cedi'nin formasını giydiği Cleveland Cavaliers ve Furkan'ın oynadığı Philadelphia 76ers, ligin ikinci gününde sahaya çıkacak. Cavaliers, Charlotte Hornets'ı, 76ers ise Washington Wizards'ı ağırlayacak.

All-Star maçları maçlarının durumu belirsiz

Indiana Pacers'ın sahasında, 13-15 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan NBA All-Star Hafta Sonu, Kovid-19 kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi. Indianapolis kentinin organizasyona, 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

Normal sezona 6-11 Mart tarihlerinde ara verilecek. 2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili karar ise ileri bir tarihte duyurulacak.

12 Mart'ta devam edecek normal sezon, 17 Mayıs'ta tamamlanacak. Play-in turnuvası 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 16 takımın katılacağı play-off'lar 23 Mayıs, 2021 NBA final serisi ise 9 Temmuz'da başlayacak.