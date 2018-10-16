NBA heyecanı Sporx.com'da devam edecek

İSTANBUL,(DHA) -

Amerikan Basketbol Ligi NBA ile Sporx.com işbirliklerini 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında da sürdürecek.

NBA\'in Türkiye\'deki resmi internet adresi olan Sporx.com, özel olarak hazırladığı Sporx.com/NBA adresiyle aralarında videoların, önemli olayların, yerel makalelerin ve gerçek zamana dayalı istatistiklerin de yer almakta olduğu bir dizi multimedya içeriğini sporseverlere sunmaya devam edecek.

Sporx.com\'un deneyimli ekibi, bloglar, analiz ve yorumlarla olayların iç yüzüne dair uzman görüşlerin ortaya konmasını iki yıl daha sağlayacaklar. Türkiye\'deki NBA.com adresini ziyaret eden taraftarlar otomatik olarak Sporx.com/NBA/ adresine yönlendirilecek.

İşbirliğiyle ilgili konuşan Sporx.com CEO\'su İlkan Gökyılmaz, kaliteli basketbol içeriklerini sporseverlere sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Gökyılmaz, \"Türkiye\'nin öncü spor sitesi olarak dünya basketbolunun en önemli organizasyonu NBA ile 3 yıldan bu yana sürdürdüğümüz iş ortaklığımız bulunuyor. 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında da en kaliteli basketbol içeriğini sporseverlere sunmaya devam edeceğiz\" dedi.

Sporx.com/NBA/ takipçilerine kapsamlı video olarak önemli etkinlikleri sunacak. Bunların arasında maçlardan özetler, günün en iyi hareketleri, Fast Break gibi özel bölümler ve farklı içerikler yer alacak. Ziyaretçiler, 30 NBA takımının tümüyle ilgili en son haberlerin ve önemli etkinliklerin yer aldığı takım sayfalarına erişebilme imkanına sahip olacak. Sporx.com/NBA/, aynı zamanda Türkiye\'deki basketbolu geliştirmeye yönelik NBA etkinliklerine çeşitli destekler verecek.

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