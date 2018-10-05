Beşiktaş Sompo Japan'ın oyun kurucusu Kenan Sipahi, NBA veya Avrupa'da oynamayı hedeflediğini ve bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Kenan Sipahi, yaptığı açıklamada, bazı basketbolcuların sonradan da olsa NBA hedefini gerçekleştirebildiğine dikkati çekerek, "NBA hedefimden vazgeçmiş değilim. NBA çoğu oyuncunun hedefidir. Bazı oyuncular 27-28 yaşında gidiyor. Avrupa'da da oynamak istiyorum, inşallah bu hedeflerimi gerçekleştiririm" diye konuştu.

NBA'de veya Avrupa'da oynama hayallerini bırakmadığını vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, "Teodosic, De Colo gibi oyuncular daha sonra gitmişti. Birkaç oyuncu daha var. O konudaki hayallerimi hiçbir zaman bırakmadım" değerlendirmesinde bulundu.

"Heyecanlıyız, çünkü yeni oluşum var"

Beşiktaş Sompo Japan'ın kadrosunda yabancı oyuncuların yeni olduğunu vurgulayan genç basketbolcu, "Yeni bir takımız. Türklerin çoğunluğu geçen sezondan beri var ama çok kaliteli yeni yabancılar geldi. Geçmiş sezonlarda takımlarında başarı yakalamış yabancılar geldi. Heyecanlıyız, çünkü yeni oluşum var" ifadelerini kullandı.

Sezonu geç açtıklarını kaydeden Kenan Sipahi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonu diğer takımlardan geç açtık ama hızlı ilerleme kaydettik. Yoğun tempoda çalıştık. Durumu iyi görüyorum, sezon içinde iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Son iki sezondur istediklerimizi yapamadığımız FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorum. Hem başantrenörümüzün tecrübesi hem Avrupa Ligi'nde oynamış yeni oyuncular var. Yabancı oyuncuların çoğu da başarıya aç. Daha iyi kariyerle daha iyi sözleşmelere imza atmak isteyenler var. Bunu fırsat olarak görüyorlar. Türkiye liginde çok farklı takım olacağız. Farklı silahları olan, sert basketbol oynayabilen, koşan bir takım olacağımızı düşünüyorum"

Ligde mücadele edecek Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen gibi takımların bütçelerinin yüksek olmasının önem taşımadığını anlatan siyah-beyazlı oyuncu, "Kağıt üzerinde bazı takımlar iyi olabiliyor ama sahaya çıktığınızda hepiniz eşitsiniz. Mental olarak herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bunu sezon içinde sergileyeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yeni başantrenörleri Dusko Ivanovic'in İspanya'da uzun yıllar çalıştığını anlatan Kenan Sipahi, şunları aktardı:

"İspanya'da basketbol daha hızlı oynanıyor. Şimdiye kadar hocamızı anlamaya çalışıyoruz, antrenmanlar da o yönde. Basketbolumuz Yunan ya da Sırp ekolüne yakın olduğu için orada zorluk çektik. Zamanla onun antrenman temposuna alıştık. Hocamızın eski takımlarındaki oyuncular onunla çalıştıktan sonra patlama yaptı. Ben dahil takımımızdaki çok oyuncu buna müsait. Onun dediği şeylere uyarsak bunu yapabileceğimize inanıyorum"

Genç bir oyuncu olarak geldiği seviyeyi de yeterli bulmadığını vurgulayan Kenan, "Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bu, trendi yakalamakla olacak şey. Bu sezona daha motive olmuş durumdayım, daha iyisini yapabileceğime inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok şanslıyız"

Kenan Sipahi, Türkiye Basketbol Federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmesinin kendilerine yeni bir şans getirdiğini dile getirdi.

Yabancı oyuncu kuralının değişmesini kendileri açısından fırsat olarak değerlendirdiğini belirten Kenan, "Çok şanslıyız. Federasyonun da böyle bir karar almış olması bizim için önemli. Bir oyuncu bir oyuncudur. Kenardan oyuncu geldiğinde Türk olacak. Şu ana kadarki bölümde hocamız Türk oyunculara da çok rol vermiş durumda. Bunu iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Türk basketbolunda çok yetenekli oyuncular olduğunu anlatan siyah-beyazlı basketbolcu, "Zaten milli takımda da bu yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Şans verildiğinde ve çalıştığında en iyi şeylerin olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki şansını değerlendiren genç basketbolcu, "Yaz döneminde NBA oyuncularımızla tüm dünyaya ne kadar tehlikeli olabileceğimizi gösterdik. Wilbekin devşirme olarak geldi ve uyum sağladı. Elemeleri geçtiğimiz anda şansımızı yüksek görüyorum. Dünya Kupası'nda iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.