NBA finalinde Lakers seride 2-0 öne geçti

NBA finalinde Miami Heat'i 124-114 yenen Los Angeles Lakers, seride durumu 2-0'a getirdi



Orlando oynanan maçın ilk çeyreğini 29-23 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 68-54'le gitti. Son periyoda 103-93 önde giren Lakers, sahadan 124-114 galip ayrıldı.



İlk maçta sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan Heat'in all-star oyuncuları Goran Dragic ve Bam Adebayo, bu mücadelede forma giyemedi.

Lakers'ı galibiyete taşıyan isimler, 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üreten LeBron James ile 32 sayı, 14 ribaunt, 1 asistle "double double" yapan Anthony Davis oldu

Karşılaşmayı 25 sayı, 13 asistle tamamlayan Butler, Heat'in en skorer ismi oldu.

Final serisinin üçüncü maçı, 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30'de oynanacak.