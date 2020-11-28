NBA'de sezon öncesi maçları başlıyor

NBA sezon öncesi (Pre-Season) takvimi açıklandı. Açılış maçları arasında Los Angeles Lakers- Los Angeles Clippers karşılaşması var.
11 Aralık'taki açılış gününde Lakers-Clippers, Knicks-Pistons, Magic-Hawks, Rockets-Bulls, Kings-Trail Blazers maçları oynanacak.
22 Aralık'ta başlaması planlanan NBA sezonu, 22 Temmuz'da bitirilecek. Ligin ilk yarısı 22 Aralık - 4 Mart arasında oynanacak. İkinci yarı ise 11 Mart - 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak. All-Star organizasyonundan vazgeçmeyen NBA yönetimi, 5 - 10 Mart arasında bu organizasyonu düzenleyecek.
Basketbol heyecanının doruğa çıktığı dönem NBA play-off'ları ise 22 Mayıs - 22 Temmuz'da oynayacak.