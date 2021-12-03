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Spor

NBA'de rekorlar gecesi

03 Aralık 2021 10:54

NBA'de Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

Grizzlies, Thunder'ı 73 say farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.

Suns, kulüp rekoru kırdı

Detroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı. Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.

Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.

Diğer Sonuçlar

New York Knicks - Chicago Bulls: 115 - 119
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks: 97 - 93
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 152 - 79
Phoenix Suns - Detroit Pistons: 114 - 103
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 83 - 114

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