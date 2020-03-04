NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 120-107 skorla mağlup ederken, Furkan Korkmaz 23 dakika parkede kaldı ve 11 sayı, 2 ribaund ve 2 asist üretti.



Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 13 ribaund, LeBron James 22 sayı, 14 asist, 7 ribaund ve Dwight Howard 11 sayı ile takımına katkıda bulundu.



Bu sezon 25. mağlubiyeti alan Philadelphia'da Glenn Robinson 25 sayı, 4 ribaund ve Tobias Harris 18 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Furkan Korkmaz ise 23 dakika parkede kaldı ve 11 sayı, 2 ribaund ve 2 asistlik performas sergiledi.

Tim Duncan galibiyetle başladı

San Antonio Spurs, deplasmanda karşı karşıya geldiği Charlotte Hornets'i 104-103 mağlup ederken Tim Duncan ilk başantrenörlük deneyiminde galip geldi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle

Charlotte Hornets: 103 - San Antonio Spurs: 104

Boston Celtics: 120 - Brooklyn Nets: 129

New Orleans Pelicans: 134 - Minnesota Timberwolves: 139

Oklahoma City Thunder: 94 - Los Angeles Clippers: 109

Denver Nuggets: 100 - Golden State Warriors: 116

Phoenix Suns: 114 - Toronto Raptors: 123

Sacramento Kings: 133 - Washington Wizards: 126

Los Angeles Lakers: 120 - Philadelphia 76ers: 107.